Mennekes stellt neue Wallbox mit Solar-Ladefunktion vor

Die Wallbox-Serie Amtron 4You besteht in Zukunft aus zwei Varianten. Beide Produkte erfüllen den Kommunikationsstandard EN ISO 15118-20, der ab dem Jahr 2027 vorgeschrieben ist.

Mennekes überarbeitet seine Wallbox-Serie Amtron 4You. Die Produktfamilie wird künftig aus den zwei verschiedenen Modellen 400 und 500 bestehen. Die bisherigen Varianten Amtron 4You 100 und 300 entfallen ab dem kommenden Jahr. Amtron 4You 400 wird ab Mai 2026 produziert.

Das neue Wallbox-Modell Amtron 4You 400 ist AFIR-konform. Zudem ist es vorbereitet für ISO 15118 und ausgestattet mit einer App-Steuerung für das Energiemanagement. Mit dem Modell reagiert Mennekes auf neue regulatorische Vorgabe. Denn ab dem 1. Januar 2027 schreibt die AFIR (Alternative Fuels Infrastructure Regulation) nicht nur für öffentlich zugängliche, sondern auch für private Ladestationen die verpflichtende Umsetzung des Kommunikationsstandards EN ISO 15118-20 vor. Damit entsteht eine standardisierte Kommunikation zwischen Fahrzeug und Ladepunkt.

Mit der App-Steuerung behalten Nutzerinnen und Nutzer den Ladevorgang jederzeit im Griff, und dank der integrierten Solar-Ladefunktion lässt sich selbst erzeugter Photovoltaik-Strom effizient nutzen. Das steigert den PV-Eigenverbrauch und ermöglicht eine intelligente Regelung der Ladeleistung. Darüber hinaus bietet die Wallbox Komfort- und Sicherheitsfunktionen wie die RFID-Autorisierung, einen Energiesparmodus sowie die Möglichkeit zur Umschaltung zwischen ein- und dreiphasigem Laden. Die Integration in gängige Heim-Energiemanagementsysteme (HEMS) ist ebenfalls unkompliziert möglich.

Amtron 4You 400 erfüllt laut Hersteller auch die gesetzlichen Anforderungen der Steuerbarkeit nach § 14a EnWG. Für Installateurinnen und Installateure ist die Wallbox zudem kompatibel mit der Amtron 4Installers App, was die Inbetriebnahme und Konfiguration erleichtern soll. Die Statusanzeige erfolgt über eine einfache Icon-Statusanzeige, das funktionale Front Cover ist dezent matt gestaltet und die Vernetzung erfolgt ausschließlich über WLAN. Die Ladestation bietet 11 kW Ladeleistung und ein 6 Meter langes Kabel. Laut Hersteller erfüllt die Wallbox alle relevanten Normen und Sicherheitsstandards und bietet umfassenden Schutz vor Überlast, Fehlerströmen und anderen Risiken.

Das Modell Amtron 4You 500 bietet darüber hinaus Extras wie die Bedienung am Gerät, individuelle Cover-Auswahl, Coming-Home-Beleuchtung und die Dienstwagenabrechnung.

Quelle: Mennekes | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH