Neuer 3-phasiger Photovoltaik-Batteriespeicher von Ecoflow

Ecoflow erweitert sein Solarspeicher-Portfolio um das neue Modell Ocean 2. Das System ist mit Energiemanagement und Smart Meter ausgestattet und bietet eine integrierte Ersatzstromfunktion.

Ecoflow, Spezialist für portable Stromversorgungssysteme und Batteriespeicher, bringt mit dem Ocean 2 ein neues 3-phasiges Solarspeichersystem auf den Markt. „Mit Ocean 2 präsentieren wir ein skalierbares System, das PV-Stromerzeugung, Speicher, Ersatzstrom für den Gesamthaushalt und Energiemanagement in einem System integriert“, sagt Jaycee Zhao, Country Manager, Ecoflow DACH. Der Photovoltaik-Stromspeicher basiert auf neu entwickelten LFP-Batteriemodulen.

Ocean 2 ist in den Leistungsklassen 6, 8, 10 und 12 kW erhältlich und unterstützt eine flexible PV-Auslegung mit drei unabhängigen MPP-Trackern. Das System ist für eine Photovoltaik-Eingangsleistung von bis zu 24 kW und eine Startspannung von 120 V ausgelegt. Zur Erhöhung der Versorgungssicherheit verfügt der Solarspeicher über eine integrierte 63-A-Ersatzstromfunktion für den Gesamthaushalt sowie eine Umschaltzeit von 0 ms unter definierten Bedingungen, ohne dass eine zusätzliche Backup-Box erforderlich ist. Zudem unterstützt das System ATS-fähige Generatoren und die Integration von Wechselrichtern von Drittanbietern für längere Netzausfälle.

Batteriespeicher modular erweiterbar

Der neue Batteriespeicher Ocean 2 ist laut Anbieter für eine lange Betriebsdauer ausgelegt. Die LFP-Batterien sollen mehr als 10 000 Batteriezellen-Zyklen schaffen können. Pro Wechselrichter kann man bis zu zwölf Batteriemodule anschließen. Dies ermöglicht eine skalierbare Erweiterung der Speicherkapazität. Jedes 5-kWh-Batteriemodul stellt eine nominale Entladeleistung von 3,4 kW bereit. Damit kann man in Haushalten mehrere Verbraucher gleichzeitig betreiben.

Ocean 2 ist für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen nach IP66 geschützt und wird mit einer 15-jährigen Garantie angeboten. Laut Hersteller ist das untere Batteriemodul unter definierten Testbedingungen gegen Wasserimmersion von bis zu 72 Stunden ausgelegt. Zu den Sicherheitsfunktionen zählen ein mehrstufiges Schutzkonzept sowie eine Lichtbogenerkennung.

Der neue Photovoltaik-Batteriespeicher erfügt über eine vorintegrierte Systemarchitektur und einen integrierten Smart Meter. Es soll eine schnelle Inbetriebnahme über die Ecoflow Pro App möglich sein. Denn laut Hersteller kann die Systemkonfiguration in etwa drei Minuten erfolgen. Ein cloudbasiertes Batteriemanagementsystem (BMS) unterstützt Betrieb und Wartung mit Funktionen für Fernüberwachung und Diagnose. Dazu gehören Frühwarnmeldungen sowie Tools zur Fehleranalyse, die Serviceeinsätze vor Ort reduzieren sollen.

Heim-Energiemanagementsystem HEMS integriert

Das integrierte Heim-Energiemanagementsystem Ecoflow HEMS koordiniert Photovoltaik-Stromerzeugung, Speicherbetrieb, Haushaltsverbrauch und Netznutzung auf Basis des individuellen Energieprofils eines Haushalts. Das HEMS unterstützt die Integration von mehr als 500 dynamischen Stromtarifen europaweit und nutzt Prognosefunktionen für Solarerzeugung und Stromverbrauch. Für die Systemintegration stehen Schnittstellen über Cloud API und Modbus zur Verfügung.

Quelle: Ecoflow | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH