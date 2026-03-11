Greenbox von Ökofen: Heim-Energiemanagement für Strom und Wärme

Der Heizungsspezialist Ökofen bringt ein Gesamtsystem für Strom und Wärme auf den Markt. Dazu gehören ein neuer Batteriespeicher und das Heim-Energiemanagementsystem (HEMS) Greenbox, das den Wärmebedarf mitdenkt.

Ökofen, Anbieter von Pelletsheizungen und Wärmepumpen erweitert sein Produktsortiment um ein Gesamtsystem für Strom und Wärme. Zum Konzept gehören Batteriespeicher, Hybrid-Wechselrichter, Wallboxen und die in Österreich entwickelte Greenbox – ein zentrales Heim-Energiemanagementsystem (HEMS), das den Wärmebedarf mitdenkt.

Die Greenbox verknüpft und steuert Batteriespeicher, Wärmepumpe, Pelletheizung, Überschuss-Elektroheizstab, Photovoltaik-Anlage und E-Auto-Ladestation. Dabei analysiert sie den Stromverbrauch und die Solarstromerzeugung und antizipiert dabei den Wärmebedarf. „Viele Stromspeicher orientieren sich bei der automatischen Regelung nur an der Stromerzeugung. Dabei macht Wärme 60 bis 70 % des Energieverbrauchs im Haushalt aus, ist also extrem wichtig für ein intelligentes Energiemanagement“, sagt Ökofen-Geschäftsführer Stefan Ortner. Ein Batteriesystem mit Wärmeintelligenz berücksichtige vorausschauend zugleich Elektrizität und Wärme. Auf diese Weise verbessere es Eigenverbrauch und Systemeffizienz.

Die Greenbox nutzt Wetterdaten, Sonnenverlauf, Strombörsenpreise und Verbrauchsprognosen mithilfe KI-gestützter Algorithmen, um Lade- und Entladevorgänge zu steuern. In Kombination mit dem neuen Ökofen Batteriespeicher von 7,7 bis 30,7 kWh und dem integrierten Hybrid-Wechselrichter von 6 bis 20 kW entsteht ein System, das alle Hauptverbraucher im Haushalt zentral regelt. Die Anlage ist standardmäßig auch schwarzstart- und notstromfähig.

Mit dem neuen Gesamtsystem reagiert Ökofen auch auf die sinkende Einspeisevergütung von Photovoltaik-Strom. Es eignet sich vor allem für Gebäude mit PV-Anlagen, Wärmepumpen oder Pelletheizungen mit Überschuss-Elektroheizstab. Das System ist modular aufgebaut, erweiterbar und auch mit bestehenden PV-Anlagen kombinierbar. Zur Datenvisualisierung und Steuerung steht die Mypelletronic App zur Verfügung. Über sie lassen sich die Heizung, der neue wärmeintelligente Batteriespeicher sowie die E-Ladestation des Unternehmens zentral bedienen.

Quelle: Ökofen | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH