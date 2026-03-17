Fronius Reserva Pro bieten Fähigkeit für Notstrom und Schwarzstart

Fronius stellte neue Speicher für Betreiber größerer PV-Anlagen wie landwirtschaftliche Betriebe vor. Die Reserva Pro-Reihe verfügt über Notstromfunktion und Schwarzstartfähigkeit.

Der österreichische Speicher- und Wechselrichterproduzent Fronius bringt mit Reserva Pro eine neue Produktreihe von Speichern an den Markt. Sie zielen auf Betreiber größerer Photovoltaikanlagen und bieten Notstrom- und Schawarzstartfähigkeit. Wie Fronius mitteilte, richtet sich das neue Portfolio an Kunden mit höherem Energiebedarf wie Landwirtschaften, KMUs und großen Einfamilienhäusern.

Die Hochvoltbatterien seien skalierbar mit Kapazitäten von 12 bis 32 kWh (Kilowattstunden) pro Turm bzw. bis zu 128 kWh in Parallelschaltung. Sie seien zudem auf die Fronius Hybrid-Wechselrichter Verto Plus und GEN24 Plus abgestimmt.

Die Fronius Reserva Pro gewährleiste mit ihrer Notstromfunktion und Schwarzstartfähigkeit auch bei Stromausfall eine stabile Versorgung. Dann übernehmen Fronius-Wechselrichter in Kombination mit einer Umschaltkomponente die Versorgung der angeschlossenen Verbraucher. Das System schalte in den Notstrombetrieb, während die Reserva Pro die gespeicherte Energie bereitstelle.

Diese Kombination sei für die Wirtschaftlichkeit von Betrieben von Bedeutung. Landwirtschaftliche Betriebe seien beispielsweise auf eine stabile Kühlkette oder funktionierende Melkanlagen angewiesen. Reserva Pro und Verto Plus lieferten Lade- und Entladeleistungen bis zu 28,3 Kilowatt (kW). So “können auch große Verbraucher wie Futtermittelfräsen oder Hobelmaschinen bei Stromausfall weiterbetrieben oder bei Bedarf sogar gestartet werden“, sagt Harald Scherleitner, CSO von Fronius International.

Made in Europe

Die DC-Kopplung sorge dafür, den erzeugten PV-Strom effizient in die Batterie zu laden und zu nutzen. Die Installation der Fronius Reserva Pro sei ferner schnell und unkompliziert: durch schraubenlose Stapelung.

Mithilfe von KI-Technologie analysiere der Fronius Energiekosten-Assistent die voraussichtliche Produktion der PV-Anlage, den Energieverbrauch und den aktuellen Strompreis. Basierend auf Schwankungen der Energiepreise ermittele er den idealen Zeitpunkt für die Ladung oder Entladung der Batterie und helfe so dabei, Kosten zu sparen.

Die Lithiumeisenphosphat-Zellchemie, die bei der Fronius Reserva zum Einsatz kommt, führe zu hoher Langlebigkeit und Sicherheit der Batterie. Die Datenhaltung erfolge ferner ausschließlich auf europäischen Servern und Clouds, um Cyber-Sicherheit und Datenschutz sicherzustellen. Die Monitoring Plattform Fronius Solar.web biete Kunden mit Batteriespeicher die Möglichkeit, die Batterie per App aus dem Netz zu laden.

Das Familienunternehmen Fronius produziert den überwiegenden Teil seiner Produkte in Europa, vor allem an den Standorten in Oberösterreich und Tschechien. Der Fokus auf europäische Wertschöpfung in Europa trage dazu bei, die hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandards zu gewähr­leisten. Daher werden sowohl die Zellen als auch die Module der Reserva Pro in Europa gefertigt.

Quelle: Fronius | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH