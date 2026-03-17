Solar Fabrik: Solarmodule für denkmalgeschützes Kloster Lamspringe

Ein Kloster in Niedersachsen aus dem neunten Jahrhundert hat nun eine moderne PV-Anlage erhalten, die den Denkmalschutz berücksichtigt. Die Module hat die Laufacher Solar Fabrik GmbH geliefert.

Die Solar Fabrik hat für ein historisches Kloster im niedersächsischen Lamspringe im Leinebergland Solarmodule bereitgestellt. Wie das Unternehmen mitteilte, erfolgte die Installation der 99 Kilowatt Spitzenleistung (kWp) starken Photovoltaikanlage in Zusammenarbeit mit Tellus Systemtechnik. Das Projekt verbinde moderne Energietechnik mit einem Gebäude von großer historischer Bedeutung.

Die Ursprünge des Benediktinerinnenklosters reichten bis ins Jahr 847 zurück. Nach seiner Auflösung im Jahr 1803 sei das Kloster heute für Besucher geöffnet. Mit der neuen Solar Fabrik-Photovoltaikanlage produziere das zu der damaligen Zeit einzige englische Kloster in Deutschland nun auch klimafreundlichen Strom zur Einspeisung in das öffentliche Netz.

Auf einer Fläche von rund 400 Quadratmetern installierten die Partner insgesamt 220 Mono S4 Halfcut Trend Full Black Module der Solar Fabrik mit jeweils 450 Watt Leistung. Die Anlage erziele dabei einen spezifischen Jahresertrag von rund 1.060 kWh.

Herausforderung Denkmalschutz

Eine besondere Herausforderung habe ferner die Umsetzung im denkmalgeschützten Umfeld des Klosters dargestellt. Um eine harmonische Integration in die historische Architektur zu gewährleisten, legten die Partner bei der Anordnung der Module auf eine zusammenhängende Fläche mit einer klaren rechteckigen Form ohne Abtreppung Wert. Die Module wurden im Vorfeld bemustert und mit einer vollständig schwarz eloxierten Unterkonstruktion kombiniert.

Auch bei der technischen Umsetzung waren besondere Anforderungen zu berücksichtigen. Die Erdarbeiten für die Kabelführung erfuhren eine archäologische Begleitung, um mögliche historische Funde zu schützen.

„Wir freuen uns, dass unsere Module auch bei solchen besonderen Projekten zum Einsatz kommen“, sagt Christian Laibacher, CEO der Solar Fabrik GmbH. „Wir unterstützen jeden Weg in die Energiewende und werden auch in Zukunft für alle Projekte das passende Modul anbieten.“

Mit ihrem hohen spezifischen Jahresertrag zeige die Anlage am Kloster Lamspringe, wie sich die Photovoltaik auch im sensiblen Umfeld denkmalgeschützter Gebäude umsetzen lasse. Gleichzeitig verdeutliche das Projekt, dass historische Bauwerke Teil einer nachhaltigen Energiezukunft sein können.

Quelle: Solar Fabrik | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH