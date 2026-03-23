Repowering-Windpark Löberitz kombiniert Hybridpark-Konzept für mehr Leistung

Mit dem Repowering-Windpark Löberitz in Sachsen-Anhalt ersetzt die VSB Holding GmbH fünf Altanlagen durch drei moderne Windenergieanlagen. Die Leistung steigt von 4,25 auf 21,6 MW, der Jahresertrag soll rund 65,7 GWh erreichen. Das Projekt ist Teil eines Hybridparks mit Photovoltaik und perspektivischem Batteriespeicher.

Repowering-Windpark Löberitz steigert Leistung deutlich

Mit dem Spatenstich beginnt die Umsetzung des Repowering-Projekts am Windpark Löberitz. Zum Einsatz kommen Anlagen des Typs Vestas V172-7.2. Die dadurch installierte Leistung erhöht sich auf 21,6 MW, wodurch der prognostizierte Jahresertrag von etwa 65,7 GWh nahezu einer Verzehnfachung der bisherigen Stromproduktion entspricht. Die Inbetriebnahme der modernisierten Anlage ist für 2027 geplant.

Hybridpark Löberitz bündelt Wind, Solar und Speicher

Der Repowering-Windpark ist Teil des Hybridparks Löberitz. Dieser kombiniert Windenergie mit einer Freiflächen-Photovoltaikanlage von 19,99 MWp an einem gemeinsamen Netzverknüpfungspunkt. Perspektivisch ist zudem ein Batteriespeicher (BESS) vorgesehen. Durch diese Kombination unterschiedlicher Erzeugungsarten ergänzen sich deren Profile. Wind- und Solarstrom fallen zeitlich oft versetzt an. Das erhöht die Auslastung des Netzanschlusses und kann Einspeiseschwankungen reduzieren.

Ein Batteriespeicher könnte insofern künftig zusätzliche Flexibilität schaffen. Er ermöglicht es, Strom zwischenzuspeichern und bedarfsgerecht ins Netz einzuspeisen. Solche Hybridkonzepte sind ein Baustein für die Integration erneuerbarer Energien in das Stromsystem.

Repowering als Hebel für den Ausbau erneuerbarer Energien

Repowering-Projekte wie in Löberitz gelten zudem als effizienter Ansatz, um den Ausbau erneuerbarer Energien zu beschleunigen. Sie nutzen bestehende Flächen und Netzinfrastruktur, wodurch sich teilweise Planungs- und Genehmigungsprozesse verkürzen.

Auch im politischen Kontext gewinnen diese Projekte an Bedeutung. Programme wie der EU Green Deal und REPowerEU zielen auf einen schnellen Ausbau erneuerbarer Kapazitäten und mehr Energiesicherheit in Europa. Nach Unternehmensangaben basiert rund die Hälfte der deutschen Projektpipeline auf Repowering-Vorhaben. Insgesamt umfasst die Pipeline der Gruppe europaweit mehr als 20 GW.

Einordnung im europäischen Projektportfolio

Der Windpark Löberitz ist Teil einer breiteren Projektentwicklung. In Deutschland befinden sich Projekte mit einer Leistung von über 800 MW aus Wind, Photovoltaik und Speicher im Genehmigungsverfahren der VSB Gruppe.

Ein Beispiel für Repowering im größeren Maßstab ist der Windpark Elster. Dort wurden 50 Altanlagen durch 16 neue ersetzt, bei deutlich höherem Energieertrag. Parallel entstehen auch Hybridprojekte in anderen europäischen Märkten. So entwickelt das Unternehmen in Polen ein Photovoltaikpark mit 303 MWp, der perspektivisch um Windenergie und Speicher ergänzt werden soll.

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Repowering bezeichnet den Ersatz älterer Anlagen durch leistungsstärkere Modelle am gleichen Standort. Die Anlagen nutzen weiterhin bestehende Netzanschlüsse und Infrastruktur. Planungs- und Genehmigungsprozesse beschleunigen sich dadurch in Teilen. Solche Repowering-Vorhaben mit dem Ziel einer Erhöhung der installierten Leistung spielen auch bei Photovoltaik eine Rolle bei der Modernisierung von Bestandsanlagen.

Quelle: VSB Holding GmbH | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH