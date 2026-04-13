1Komma5°-Tochter Heartbeat AI GmbH öffnet Energiemanagement für Energieversorger und Hersteller

Der Photovoltaik- und Wärmepumpenanbieter 1Komma5° öffnet seine von der Tochtergesellschaft Heartbeat AI GmbH betreute Energiemanagement-Plattform für Energieversorger, Hersteller und Installateure.

Die Heartbeat AI GmbH, Software- und Energie-Tochtergesellschaft von 1Komma5°, steigt in das Drittgeschäft ein. Mit der Öffnung stellt Heartbeat AI Energieversorgern, Herstellern und Installateuren eine schlüsselfertige Plattform bereit. Diese soll Funktionen von intelligentem Energiemanagement über Smart Meter und §14a-Steuerung bis hin zu dynamischen Tarifen, Direktvermarktung und operativem Service bieten.

Bereits Ende 2024 wurde Heartbeat AI in eine eigene Gesellschaft gebündelt. „Mit Heartbeat AI können Energieversorger Angebote aufsetzen, ohne alle digitalen, technologischen und operativen Voraussetzungen selbst entwickeln zu müssen“, sagt Barbara Wittenberg, Geschäftsführerin der Heartbeat AI GmbH. „Gerade mit Blick auf die Direktvermarktung und die optimierte Steuerung von Anlagen stehen viele Energieversorger unter hohem Umsetzungsdruck. Genau hier setzen wir mit unserer Plattform Heartbeat AI an.”

Auch für Hersteller von Wärmepumpen, Speichern, Ladeinfrastruktur und Photovoltaikwechselrichtern öffnet 1Komma5° seine Plattform. Sie können ihren Installations- und Vertriebspartnern über Heartbeat AI nicht nur intelligente Steuerung, sondern auch Smart Meter, dynamischen Tarif, Direktvermarktung und weitere Services anbieten. Heartbeat AI bietet Herstellern die Schnittstellenkompatibilität lizenzkostenfrei an und will so eine Barriere für die Vernetzung im Massenmarkt abbauen.

„Wir haben bereits alle Prozesse und die nötigen digitalen und operativen Bausteine in Heartbeat AI integriert, um jetzt als zentraler Technologie- und Plattformanbieter für die Energiewirtschaft agieren zu können – nicht mehr nur im Endkundengeschäft, sondern auch als B2B-Partner für Hersteller, Retailer und Installateure“, sagt Jannik Schall, Co-Geschäftsführer von Heartbeat AI. Die Energy-Automation-Plattform Heartbeat AI steuere bereits heute mehr als 60.000 dezentrale Energiesysteme und verbinde Photovoltaik, Stromspeicher, Wärmepumpen und Ladeinfrastruktur mit dem Energiemarkt.

Quelle: 1Komma5° | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH