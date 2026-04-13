Neue Solarmodul-Serie: Photovoltaik-Hersteller Bauer Solar steigt in Rückkontakt-Technologie ein

Zur Intersolar 2026 bringt Bauer Solar eine neue Photovoltaik-Modulserie mit Rückkontakt-Solarzellen auf den Markt. Zunächst erfolgt die Markteinführung einer Full-Black-Variante mit 490 Watt Leistung. Später im Jahr sollen Modelle mit mehr als 500 Watt Leistung folgen.

Der deutsche Photovoltaik-Pionier Bauer Solar hat für den Sommer 2026 eine Portfolioerweiterung angekündigt. Mit der Einführung einer neuen Backkontakt-Modullinie will das Familienunternehmen aus Rheinhessen neue Maßstäbe in Ästhetik und Effizienz für den Wohngebäudesektor setzen.

Ab Sommer 2026 liefert Bauer Solar die erste Generation seiner Backkontakt-PV-Module aus. Den Auftakt macht eine Full-Black-Variante im Leistungssegment von 480 bis 490 Watt. Durch die rückseitige Kontaktierung der Zellen entfallen Leiterbahnen auf der Vorderseite, was den Solarmodulen ein homogenes, tiefschwarzes Erscheinungsbild verleiht.

Neben der Optik soll die Rückkontakt-Technologie auch Vorteile beim Schattenmanagement bieten. Da die Abschattung durch vorderseitige Kontakte entfällt, nutzen die Photovoltaik-Module die verfügbare Fläche optimal aus und sollen auch bei diffusen Lichtverhältnissen stabile Erträge garantieren. Die neuen Rückkontakt-Solarmodule kommen mit einer 30-jährigen Produkt- und Leistungsgarantie auf den Markt. „Mit der Backkontakt-Technologie bedienen wir den wachsenden Anspruch an hocheffiziente und gleichzeitig architektonisch ansprechende Solarlösungen im Residential-Bereich“, sagt Andreas Bauer, Geschäftsinhaber von Bauer Solar.

Roadmap 2026: Die 500 Watt-Grenze im Blick

Für den späteren Jahresverlauf plan Bauer Solar bereits die Erweiterung der Serie. Dann sollen die Varianten „Pure“ und „Performance“ folgen, die die Leistungsgrenze auf bis zu 500 Watt heben werden.

Parallel zum Marktstart der Backkontakt-Serie ergänzt Bauer Solar im Sommer das bestehende TOPCon-Portfolio um die Varianten Pure und Black mit einer Leistung von 465 Watt. Diese neuen Module positioniert das Unternehmen als wirtschaftliche Lösung, die über ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis bei großflächigen Wohnprojekten verfügen soll.

Fachpartnern, Großhändlern und Solarteuren stelle Bauer Solar auf der Messe Intersolar 2026 in München die neue Backkontakt-Modullinie vor. Das Unternehmen ist mit dem Stand A2.179 in München vertreten.

Quelle: Bauer Solar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH