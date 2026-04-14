Fraunhofer-ISE-Spin-Off: Nexus Greentech berät Photovoltaik-Branche

Photovoltaik-Hersteller von Wafern, Solarzellen oder Solarmodulen haben großen Beratungsbedarf. Diesen will das neue Beratungsunternehmen Nexus Greentech abdecken.

Das Unternehmen Nexus Greentech, ein neues Spin-Off des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE, begleitet Hersteller von Wafern, Solarzellen und PV-Modulen in Fragen rund um die Produktentwicklung und Fabrikplanung. Die Gründer Jochen Rentsch, Sebastian Nold und Nico Wöhrle forschten zuvor über viele Jahre an Photovoltaik-Technologien, dazugehörigen Produktionsprozessen sowie Qualitätssicherung und waren zuletzt alle drei Teil der Stabstelle PV-Technologie Transfer am Fraunhofer ISE. Sitz der Ende März gegründeten GmbH ist Freiburg im Breisgau.

„Während unserer Zusammenarbeit mit Photovoltaik-Unternehmen im Bereich Technologietransfer haben wir immer wieder bemerkt, dass es bei vielen der Anfragen nicht um eine Forschungsfrage im eigentlichen Sinne ging“, sagt Jochen Rentsch. „Gleichzeitig ist der Beratungsbedarf groß. Für welche Zell-Technologie entscheide ich mich, welche Supplier gibt es, welches Fabrik-Layout macht Sinn – um nur ein paar Themenkomplexe zu benennen.“

Dienstleistungen des Photovoltaik-Spin-Offs Nexus Greentech

Die Ausgründung Nexus Greentech konzentriert sich auf folgende Dienstleistungen:

Technische und kommerzielle Due Diligence / Machbarkeitsstudien

(Layout-)Planung für Fabriken

Technologieberatung und Businessplan Erstellung

Unterstützung bei Recruiting und Organisationsaufbau sowie Investitionen

Dabei will man wissenschaftliche Methoden aus dem Fraunhofer ISE mittels Kooperations- und Lizenzverträge übernehmen. „Mit den drei Gründern verlieren wir einerseits drei absolute Leistungsträger unseres erfolgreichen Photovoltaik Technologietransfers, gleichzeitig gibt es nun mit Nexus Greentech einen sehr kompetenten Kooperationspartner, mit dem wir unser Angebotsspektrum für den Aufbau neuer und Ausbau bestehender Produktionsstätten für Photovoltaik-Komponenten erweitern können“, sagt Andreas Bett, Institutsleiter des Fraunhofer ISE „Durch die Partnerschaft können sich Kunden sicher sein, dass die neusten wissenschaftlichen Erkenntnisse sowie – wenn notwendig – auch eine tiefere FuE-Begleitung im Projekt erfolgen kann.“

Das erste gemeinsame Großprojekt besteht in der Unterstützung zum Aufbau und Betrieb einer TOPCon Pilot- und Fertigungslinie für den amerikanischen Solarzellenhersteller Talon PV. Der Fokus von Nexus Greentech liegt dabei auf der Beschaffung und Planung der Anlagen, Fragen der Personalentwicklung, der Analyse von Prozessdaten sowie der Entwicklung von FuE-Partnerschaften. Das Fraunhofer ISE betreibt die Pilotlinie und stellt eine langfristige FuE Partnerschaft sicher.

Quelle: Fraunhofer ISE | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH