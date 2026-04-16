Neue Photovoltaik-Montagesysteme von T.Werk

Das Unternehmen T.Werk kommt mit drei neuen Photovoltaik-Unterkonstruktionen zur Messe Intersolar nach München. Neu ist auch eine Erweiterung für das Freiflächen-Montagesystem, das die Biodiversität von Solarparks steigern soll.

T.Werk, Hersteller von PV-Montagesystemen aus Burgau in Bayern, hat drei neue Produkte vorgestellt. Es handelt sich um das Gründachsystem Triton flora, dem regendichten Einlegesystem Uranos und einer standardisierten Lösung für Parkhausfassaden.

Die Photovoltaik-Unterkonstruktion Triton flora für extensiv und semiintensiv begrünte Flachdächer basiert auf dem seit 2016 auf dem Markt befindlichen PV-Montagesystem Triton. Ein Mindestabstand von 30 Zentimetern zwischen Solarmodul und Substrat soll ein optimales Pflanzenwachstum ermöglichen. 80 Zentimeter Reihenabstand der Aufständerungen soll für eine einfache Pflege der Begrünung sorgen. Die Montage von Triton flora erfolgt werkzeug- und spanlos mit Steckbolzenverbindungen sowie durchdringungsfrei mit projektspezifischer Ballastierung.

Uranos beta ist ein regendichtes Einlegesystem für die Montage von Überkopf-Glas-Glas-Modulen. Die Geometrie der Schiene sichert über eine integrierte Regenrinne die gezielte Wasserabfuhr und lässt Raum für eine fachgerechte Kabelführung. Abgedichtete Mittelklemmprofile entlang der Schienen sowie eine EPDM-Abdichtung zwischen den Solarpanelen sorgen für Regendichtigkeit. Uranos beta wird für Photovoltaik-Anlagen auf Carports und Überdachungslösungen eingesetzt.

Die neue Unterkonstruktion für Photovoltaik-Parkhausfassaden von T.Werk basiert auf einem Klemmpratzensystem. Standardisiert für Parkhäuser mit IPE-Träger-Bauweise wird die Unterkonstruktion ohne Bohren und Schrauben an die Träger geklemmt, die weitere Montage der PV-Module erfolgt mit Profilen und Klemmen, die auch im Dachbereich zum Einsatz kommen. So will T.Werk für Solarteure Flexibilität und Routine in der Anwendung schaffen.

Zudem stellt T.Werk die Erweiterung „Let it bee“ für das Freiflächen-Montagesystem Silenos vor. Diese Erweiterung soll die Stromerzeugung mit aktivem Artenschutz kombinieren und so die Biodiversität von Solarparks steigern.

T.Werk präsentiert die drei neuen PV-Montagesysteme und „Let it bee“ auf der Intersolar an Stand 370 in Halle A5.

Quelle: T.Werk | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH