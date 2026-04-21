Energiekrise: Umfrage stärkt Erneuerbare – Kritik an Energiepolitik wächst

Eine Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland sieht im Ausbau erneuerbarer Energien, Netzen und Speichern die zentrale Antwort auf geopolitische Krisen. Gleichzeitig wächst der Protest gegen die Energie- und Klimapolitik der Bundesregierung. Für die Energiewirtschaft ergibt sich daraus ein Spannungsfeld zwischen hoher Akzeptanz und politischer Unsicherheit.

Vattenfall-Umfrage: Mehrheit sieht Erneuerbare als Antwort auf Energiekrisen

Eine aktuelle Umfrage des Energieversorgers Vattenfall unter 5.000 Befragten, die von der Civey GmbH repräsentativ durchgeführt wurde, zeigt eine breite Zustimmung zur Energiewende. Demnach halten 94 Prozent Deutschland in internationalen Krisen bei Energiepreisen und -versorgung für verwundbar, 81 Prozent äußern starke Sorgen um die wirtschaftliche Lage.

Als Konsequenz sprechen sich 62 Prozent für den Ausbau von Energienetzen und Speichern aus, 56 Prozent für erneuerbare Energien. Auffällig ist dabei die Priorisierung der Infrastruktur vor der Erzeugung. Für die Photovoltaik- und Speicherbranche deutet dies auf eine Verschiebung der Marktanforderungen hin: Der Fokus verlagert sich zunehmend von reinem Zubau hin zu Systemintegration, Netzstabilität und Flexibilitätsoptionen. Insbesondere Batteriespeicher, intelligente Netzsteuerung sowie sektorübergreifende Anwendungen gewinnen an Bedeutung, um volatile Einspeisung aus Photovoltaik wirtschaftlich nutzbar zu machen.



Auch entlang der PV-Wertschöpfungskette entstehen neue Impulse: Projektentwickler und Betreiber müssen verstärkt Direktvermarktung, Lastmanagement und netzdienliche Betriebsweisen berücksichtigen. Zugleich wächst der Investitionsbedarf in Verteilnetze, um dezentrale Einspeiser effizient einzubinden und Engpässe zu vermeiden.

Ökonomisch gewinnt das Thema zusätzlich an Gewicht. Laut KfW importiert Deutschland seit 2008 jährlich fossile Energieträger im Wert von rund 81 Milliarden Euro. Diese strukturelle Importabhängigkeit wirkt sich unmittelbar auf Preisniveaus und Volatilitäten aus. Steigende und schwankende Energiepreise verschärfen laut Umfrage die Wettbewerbsnachteile für Industrie und Mittelstand. Vor diesem Hintergrund erscheint der Ausbau heimischer erneuerbarer Erzeugung – insbesondere Photovoltaik aufgrund ihrer kurzen Realisierungszeiten und sinkenden Kosten – nicht nur klimapolitisch, sondern zunehmend auch industriepolitisch als strategische Option.

Energiepolitik unter Druck: Proteste und Kritik nehmen zu

Parallel zur hohen Zustimmung für Erneuerbare wächst jedoch die Kritik an der konkreten Ausgestaltung der Energiepolitik. Nach Angaben von Branchenverbänden demonstrierten zuletzt rund 80.000 Menschen in mehreren deutschen Städten gegen die Energie- und Klimapolitik der Bundesregierung.

Organisationen wie Netzwerk.Rheinland-Pfalz-Solar.de werfen dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutzvor, die Abhängigkeit von fossilen Energien nicht ausreichend zu reduzieren. Kritisiert werden unter anderem regulatorische Eingriffe wie Netzentgelte für kleinere Anlagen, Anpassungen im EEG sowie die Ausgestaltung der Kraftwerksstrategie.

Aus Sicht der Verbände besteht die Gefahr, dass Investitionssignale für Photovoltaik, Windenergie und Speicher abgeschwächt werden. Gleichzeitig würden fossile Backup-Strukturen staatlich gestützt.

Effizienz und Kosten: Argumente für Elektrifizierung und PV

Ein zentraler Punkt der Kritik betrifft die Effizienz fossiler Energieträger. Branchenakteure verweisen darauf, dass Verbrennungstechnologien häufig nur einen Teil der eingesetzten Primärenergie nutzen, während elektrische Anwendungen deutlich höhere Wirkungsgrade erreichen können. Für den Stromsektor bedeutet dies: Eine stärkere Elektrifizierung – etwa durch Photovoltaik, Wärmepumpen und Elektromobilität – kann den Gesamtenergiebedarf deutlich senken.

Auch bei den Kosten sehen Branchenakteure Vorteile auf Seiten der Erneuerbaren. Investitionen in PV- und Windanlagen erfolgen häufig privatwirtschaftlich und sind überwiegend einmalig. Demgegenüber stehen dauerhafte Importkosten für fossile Energien sowie staatliche Subventionen für konventionelle Kraftwerke.

Fazit: Hohe Zustimmung – steigende Anforderungen an Systemintegration

Die Umfrage von Vattenfall zeigt: Eine breite Mehrheit sieht erneuerbare Energien als Antwort auf geopolitische Risiken und fossile Abhängigkeiten. Gleichzeitig rücken Netze und Speicher stärker in den Fokus. Die Energiewende entwickelt sich damit vom reinen Ausbau der Erzeugung hin zu einem integrierten Energiesystem.

Für die Energiewirtschaft ergibt sich daraus ein ambivalentes Bild: Die gesellschaftliche und ökonomische Unterstützung für Photovoltaik, Speicher und Netzausbau wächst, zugleich sorgen politische Unsicherheiten für Zurückhaltung bei Investitionen. Die regulatorische Verlässlichkeit wird damit für Projektentwickler, Stadtwerke und Installationsbetriebe zum entscheidenden Faktor.

In der Photovoltaikbranche zeigt sich parallel eine stabile Marktgrundlage bei gleichzeitig steigenden Anforderungen an Systemintegration, Flexibilität und Netzdienlichkeit. Entsprechende Geschäftsmodelle dürften weiter an Bedeutung gewinnen.

Quelle: Vattenfall / Verbände VWU / LSE / DGS RP | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH