Übernahme: Orsted Onshore wird zu Perigus Energy

Die Übernahme des Onshore-Geschäftes von Orsted durch Investor CIP ist abgeschlossen. Die Sparte firmiert nun unter Perigus Energy und will weiter wachsen.

Nach der Übernahme der europäischen Onshore-Geschäftssparte von Ørsted firmiert es unter Perigus Energy mit neuem Namen. Das teilte die neu gegründete Gesellschaft mit, nachdem Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) die Übernahme abgeschlossen habe. Die Transaktion habe einen Gesamtwert von 1,44 Milliarden Euro.

Perigus wolle künftig Wind-, Solar- und Batteriespeicherprojekte in Deutschland, Irland, Spanien und im Vereinigten Königreich entwickeln, bauen und betreiben. Schon heute liefere das Unternehmen mit seinem Portfolio Strom für den Energiebedarf von umgerechnet rund 600.000 europäischen Haushalten. Aktuell befinden sich fünf Wind- und Solarprojekte in Deutschland und Irland im Bau.

Perigus Energy verfüge ferner über eine Gesamtkapazität von 826 MW aus Projekten in Bau und Betrieb. Alle bestehenden Verträge, Partner und Vertragspartner bleiben von der Transaktion unberührt. Das Unternehmen könne auf eine jahrzehntelange praktische Erfahrung in verschiedenen europäischen Märkten und erneuerbaren Technologien aufbauen. Alle Mitarbeitenden wurden in das neue Unternehmen übernommen und alle Projekte werden unverändert fortgeführt. In Deutschland wurde das Unternehmen 1992 als OSTWIND gegründet und war seit 2022 Teil von Ørsted.

„Als Teil einer großen europäischen Onshore-Plattform unter dem Dach von CIP sind wir hervorragend aufgestellt, um weiteres Wachstum zu generieren”, sagt Stefan Bachmaier, Geschäftsführer Perigus Energy Deutschland.

„Perigus Energy markiert ein neues Kapitel in einer langjährigen Erfolgsgeschichte, die ihren Ursprung in einer irischen Agrargenossenschaft und einem deutschen Familienunternehmen hat”, sagt Kieran White, CEO von Perigus Energy. Auch wenn unser Name neu ist, verfügen unsere Mitarbeitenden über große Erfahrung – und unsere Mission bleibt dieselbe.”

In Deutschland arbeiten rund 80 Mitarbeiter*innen an den Standorten Regensburg (Hauptstandort), Lauf a.d. Pegnitz, Potsdam, Essen und Hamburg. Insgesamt beschäftigt Perigus Energy über 200 Mitarbeiter*innen und hat seinen Hauptsitz in Cork. Weitere Büros befinden sich in London, Edinburgh und Madrid.

Quelle: Perigus Energy | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH