Solar Kundendienst GmbH startet Geschäft mit Photovoltaik-Neuanlagen

Die Solar Kundendienst GmbH hat nach der Insolvenz der Energie-Service-Schwaben (ESS) Kempfle die Altkunden mit ihren Senec-Stromspeichern betreut. Nun bietet das Unternehmen auch wieder Neuinstallationen von Photovoltaik-Anlagen an.

Vor zwei Jahren musste die Photovoltaik-Installationsfirma Energie-Service-Schwaben (ESS) Kempfle in eine eigenverwaltete Insolvenz gehen. Während die vier Hauptteile der ESS-Gruppe an die Augsburger Energie-Schwaben-Gruppe gingen, blieb der Leipheimer Solarkundendienst als eigenständige Firma Solar Kundendienst GmbH bestehen. Gegründet als ausgelagerte Serviceabteilung, war diese von der Übernahme nie betroffen. In den vergangenen drei Jahren kümmerte sich das Unternehmen ausschließlich um Service, Wartung und den Austausch von Senec-Photovoltaik-Speichern – ein Nischengeschäft in schwierigen Zeiten.

Rund 6.000 Bestandskunden aus 15 Jahren Firmengeschichte hatten keinen Ansprechpartner mehr, weil die Augsburger Nachfolgegesellschaft die Kundenbestände nicht übernehmen wollte. „Die Bestandskunden sind praktisch alle bei uns“, sagt Wolfgang Kempfle, der kurzzeitig als Führungskraft bei Energie-Schwaben tätig war. Mit dem Auslaufen eines einjährigen Wettbewerbsverbots Ende April bietet der Solarkundendienst seit Mai nun auch wieder Neuinstallationen von Photovoltaik-Anlagen an: Für Privathaushalte ebenso wie für Gewerbebetriebe, im Umkreis von rund 50 Kilometern um Leipheim sowie vom zweiten Standort in Gablingen bei Augsburg aus.

Solar Kundendienst GmbH bietet mehr als nur Solarmodule an

Das Angebotsspektrum hat Wolfgang Kempfle gegenüber den alten ESS-Zeiten erweitert. Es gibt nun vier Schwerpunkte:

Ladeinfrastruktur: Gemeinsam mit dem Elektrofachbetrieb Brendle aus Giengen an der Brenz, verwirklicht Solarkundendienst Ladepunktlösungen für Mehrfamilienhäuser und Gewerbeobjekte – inklusive intelligentem Lastmanagement, damit Stromanschlüsse nicht überlastet werden. Jüngstes Beispiel ist eine Anlage mit zwölf Ladepunkten bei einem Autowaschpark in Lauingen.

Gewerbliche Speicherlösungen. Als Partner eines deutschen Herstellers vermittelt das Unternehmen sogenannte Schwarmspeicher ab 100 Kilowatt für Industrie und Gewerbe. Dabei geht es um Stromhandel, Lastspitzenkappung und die Nutzung dynamischer Strompreise.

Klima- und Warmwassertechnik: Klimaanlagen, die sich im Sommer durch günstige Solarstromnutzung quasi selbst finanzieren, sowie Brauchwasserlösungen für Haushalte mit Öl- oder Gasheizung ergänzen das Portfolio.

Bestandskundengeschäft: Besonders im Fokus stehen Senec-Kunden, die durch die früheren Probleme des Speicher-Anbieters aktuell ohne Betreuung dastehen. Darüber hinaus sind Solaredge, Enphase und Kostal die Hausmarken. „Willkommen sind zudem Anlagenbesitzer anderer Marken, die einen Fachservice benötigen“, so Kempfle. Helfen könne man auch Photovoltaik-Anlagenbetreibern, deren Einspeisevergütung in den nächsten Jahren ausläuft.

Generationswechsel vollzogen

Ebenfalls geändert haben sich die Gesichter an der Spitze. Wolfgang und Bettina Kempfle haben sich aus dem operativen Geschäft zurückgezogen und die Firmenleitung an die nächste Generation übergeben. Betriebsleiter Markus Hafner (50) der das Unternehmen bereits seit drei Jahren führt, trägt gemeinsam mit einem erfahrenen Führungsteam – viele davon langjährige Weggefährten aus ESS-Zeiten – die Verantwortung. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 20 Mitarbeitende und erwirtschaftete im vergangenen Jahr knapp drei Millionen Euro Umsatz. „Wir sind eher beratend tätig“, so Wolfgang Kempfle über sich und seine Frau. „Wir sind noch da – und wir wissen, wie die alten Anlagen ticken.“ In einer Zeit, in der viele kurzlebige Solaranbieter wieder vom Markt verschwinden, setze der Solarkundendienst auf das, was sich bewährt habe: Regionale Verwurzelung, technische Tiefe und persönliche Beratung. Der Anspruch sei bewusst bescheidener als in den Zeiten mit über 200 Mitarbeitenden und 40 Millionen Umsatz: „Wenn wir jetzt zehn bis 15 Prozent von früher erreichen, dann ist das bodenständig und gut.“

Für alle, die sich vor Ort informieren wollen, gibt es eine bewährte Gelegenheit: Ab Juni findet wieder jeden ersten Sonntag im Monat der sogenannte Schausonntag statt – mit Vorträgen zu aktuellen Themen rund um Photovoltaik, Speicher, Wärmepumpen und Klimatechnik.

Quelle: Solar-Kundendienst | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH