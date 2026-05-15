Solarleistung pro Kopf: Brandenburg vor Mecklenburg-Vorpommern

Laut einer Auswertung von GFK Solar Installation hat Brandenburg die höchste installierte Solarleistung pro Kopf. Das Unternehmen hat eine Deutschland-Karte mit Photovoltaik-Anlagen über 30 Kilowatt Leistung zusammengestellt. 2026 gingen die Installationen stark zurück, was GFK Solar Installation auf das Solarspitzengesetz zurückführt.

Das Photovoltaik-Installationsunternehmen GFK Solar Installation GmbH aus Hoppegarten am Rande von Berlin hat die Installationszahlen von größeren Solaranlagen im Marktstammdatenregister ausgewertet. In einer Deutschland-Karte sind alle diese Photovoltaik-Anlagen grafisch dargestellt.

Im Zeitraum Januar bis Mai 2024 sind in Deutschland 10.138 Photovoltaik-Anlagen mit mehr als 30 kW Leistung hinzugekommen. Im gleichen Zeitraum des Jahres 2025 waren es 10.560 Anlagen. Ab Februar 2025 griff das Solarspitzengesetz. Dieses hat laut GFK Solar Installation dann in diesem jahr zu einem Einbruch der Installationszahlen geführt. Denn von Januar bis Mai 2026 hat die Anzahl von neuen Photovoltaik-Anlagen nur 4.899 betragen. Das ist ein Minus von 54 Prozent.

Schon im Jahresvergleich 2024 zu 2025 kam es zu einem Rückgang um 18 Prozent bei der Zahl der neuen Solaranlage mit mehr als 30 kW Leistung. „Bayern verlor 2025 schon 22 Prozent“, sagt Kevin Kohlmey, Photovoltaik-Planer und einer der Gründer der GFK Solar Installation GmbH. Das Solarspitzengesetz schlage nun im Jahr 2026 mit mehr als einer Halbierung zu. Der2026er-Trend sei deutschlandweit dramatisch. Hinzu kommt: „Der harte Winter und die politische Unsicherheit scheint eine große Wirkung zu zeigen“, so Kohlmey. Ein Auswertung des PV-Großhändlers EWS geht von einem Nachzieheffekt nach dem harten Winter aus.

Brandenburg: Bundesweit höchste Solarleistung pro Kopf

Das Unternehmen hat auf seiner Internetseite die Daten den Photovoltaik-Ausbau von 2000 bis 2026 für alle Landkreise Deutschlands grafisch aufbereitet. In einer Deutschland-Karte sind sämtliche Photovoltaik-Anlagen mit mehr als 30 kW Leistung verzeichnet. Drei der zehn größten Solarparks Deutschlands stehen in einem einzigen Brandenburger Landkreis. Es handelt sich um den Kreis Märkisch-Oderland. In keinem anderen Landkreis Deutschlands ist mehr Photovoltaik-Leistung installiert. Auf Platz zwei liegt der Landkreis Mecklenburgische-Seenplatte. Brandenburg hat auch die bundesweit höchste installierte Solarleistung pro Kopf. Dort sind 3,7 kW pro Einwohner:in installiert. Schlusslicht ist Berlin mit 0,14 kW Solarleistung pro Kopf.

Bundesland kW / 1000 Einwohner Anlagenzahl Gesamtleistung Brandenburg 3.657 179.501 9.43 GWp Mecklenburg-Vorpommern 3.262 89.319 5.26 GWp Sachsen-Anhalt 2.821 136.363 6.08 GWp Bayern 2.487 1.354.606 32.68 GWp Schleswig-Holstein 1.666 200.886 4.92 GWp Thüringen 1.592 129.305 3.36 GWp Rheinland-Pfalz 1.485 353.867 6.17 GWp Sachsen 1.389 213.805 5.64 GWp Baden-Württemberg 1.372 958.143 15.26 GWp Niedersachsen 1.349 667.865 10.83 GWp Saarland 1.259 71.333 1.24 GWp Hessen 900 401.295 5.64 GWp Nordrhein-Westfalen 831 1.095.595 14.89 GWp Bremen 294 17.006 203 MWp Hamburg 146 29.361 275 MWp Berlin 138 59.039 519 MWp Solarleistung poro Kopf, Daten: GFK Solar

Die Deutschland-Karte mit der installierten Solarleistung und weitere Daten zur Photovoltaik und Speichern sind unter diesem Link zu finden.

Quelle: GFK Solar Installation | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH