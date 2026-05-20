1KOMMA5° meldet 1 GW steuerbare Leistung im virtuellen Kraftwerk

Die Hamburger 1KOMMA5° GmbH hat nach eigenen Angaben die Marke von einem Gigawatt steuerbarer Leistung in ihrem virtuellen Kraftwerk erreicht. Die Plattform „Heartbeat AI“ vernetzt Photovoltaikanlagen, Batteriespeicher, Wärmepumpen, Wallboxen und Klimageräte und steuert deren Stromverbrauch beziehungsweise Einspeisung markt- und netzdienlich.

Nach Angaben des Unternehmens hat sich die steuerbare Kapazität innerhalb eines Jahres verdoppelt. Grundlage dafür sei die stärkere Einbindung bestehender Anlagen sowie die Öffnung der Plattform für Drittanbieter und Energieversorger.

Virtuelles Kraftwerk soll Bestandsanlagen integrieren

1KOMMA5° setzt bei Heartbeat AI verstärkt auf die Integration bereits installierter Energiesysteme. Dazu zählen neben neuen Anlagen auch bestehende Photovoltaik– und Speicherlösungen anderer Hersteller. Kürzlich hatte das Unternehmen die Anbindung von Wechselrichtern des Herstellers KOSTAL Solar Electric GmbH angekündigt. Dadurch könnten laut 1KOMMA5° mehr als 200.000 bestehende Anlagen eingebunden werden.

Technische Voraussetzung für die flexible Steuerung ist ein intelligentes Messsystem. Smart Meter gelten auch regulatorisch als zentrale Voraussetzung für die netzdienliche Integration dezentraler Flexibilitäten. Mit dem Smart-Meter-Rollout und den Regelungen des Solarspitzengesetzes wächst der Druck, steuerbare Verbrauchseinrichtungen und Speicher stärker in den Strommarkt einzubinden.

Das Unternehmen sieht in Deutschland ein großes Potenzial im Bestand dezentraler Energiesysteme. Laut Barbara Wittenberg, CTO von 1KOMMA5° und Co-Geschäftsführerin der Heartbeat AI GmbH, umfasst der adressierbare Markt mehr als sechs Millionen Anlagen.

Flexibilität gewinnt im Stromsystem an Bedeutung

Virtuelle Kraftwerke und flexible Laststeuerung gelten als wichtiger Baustein für ein Stromsystem mit hohem Anteil erneuerbarer Energien. Hintergrund sind zunehmende Schwankungen bei Stromerzeugung und Börsenpreisen. Insbesondere negative Strompreise verdeutlichen den Bedarf an Speichern und verschiebbaren Lasten.

1KOMMA5° argumentiert, dass dezentrale Flexibilität künftig einen Teil fossiler Reservekapazitäten ersetzen könne. Ob virtuelle Kraftwerke tatsächlich den Bedarf neuer Gaskraftwerke reduzieren, hängt jedoch unter anderem vom regulatorischen Rahmen, der Verfügbarkeit intelligenter Messsysteme und der tatsächlichen Aktivierbarkeit der Flexibilitäten ab.

Philipp Schröder, CEO von 1KOMMA5°, sagte: „Wir haben in diesen Tagen die Grenze von einem Gigawatt zeitlich verschiebbarer Kapazität erreicht.“

Ausbau des Softwaregeschäfts geplant

1KOMMA5° will den Softwarebereich rund um Heartbeat AI weiter ausbauen. Zwischen 2025 und 2027 plant das Unternehmen nach eigenen Angaben Investitionen von mehr als 100 Millionen Euro. Im vergangenen Jahr seien bereits 30 Millionen Euro investiert worden.

Das Unternehmen ist inzwischen in fünf Märkten mit seiner Energiemanagement-Software aktiv. Zuletzt expandierte 1KOMMA5° nach Australien. Bis 2030 strebt das Unternehmen nach eigenen Angaben eine steuerbare Leistung von 20 Gigawatt an.

Die Entwicklung zeigt den zunehmenden Wettbewerb im Markt für Energiemanagement und virtuelle Kraftwerke. Neben spezialisierten Softwareanbietern drängen auch Energieversorger, Speicherhersteller und Aggregatoren in das Geschäft mit dezentraler Flexibilität.

Fazit und Ausblick

Mit dem Ausbau von Heartbeat AI positioniert sich 1KOMMA5° stärker als Software- und Flexibilitätsanbieter im Markt für dezentrale Energielösungen. Entscheidend für weiteres Wachstum dürften neben der Integration zusätzlicher Bestandsanlagen vor allem der Smart-Meter-Rollout und regulatorische Vorgaben zur netzdienlichen Steuerung werden.

Quelle: 1KOMMA5° GmbH | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH