Wer eine Photovoltaik-Anlage, einen Stromspeicher, eine Wallbox oder eine Wärmepumpe anschaffen will, kann künftig bei Vattenfall auch eine Finanzierung bekommen.

Der Energiekonzern Vattenfall bietet nun gemeinsam mit dem Finanzierungsvermittler EFS Privatkund:innen eine Finanzierung für den Kauf von Photovoltaik-Anlagen, Stromspeichern, Wallboxen und Wärmepumpen an. Denn viele Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer würden nach Einschätzung des Unternehmens gern in eine Photovoltaik-Anlage oder eine Wärmepumpe investieren. Hohe Startkosten oder unsichere Finanzierungsfragen bremsten sie aber aus. Hier setzt das neue Angebot von Vattenfall an: Statt sich separat um Kredite, Bankgespräche oder komplexe Anträge kümmern zu müssen, sollen Kundinnen und Kunden bei Vattenfall künftig alles aus einer Hand erhalten. Beratung, Technik, Tarife und Finanzierung sollen digital erfolgen und nachvollziehbar sein. Vattenfall will dieses direkt in den Verkaufsprozess integrieren.

„Wer auf Solarstrom oder eine Wärmepumpe umsteigen möchte, will vor allem Klarheit: Über Kosten, monatliche Belastungen und die langfristige Wirtschaftlichkeit“, sagt Orkan Cakir, Leiter für Privatkundenlösungen bei Vattenfall. „Mit dem neuen Finanzierungsangebot geben wir unseren Kundinnen und Kunden genau diese Sicherheit.“

Die Finanzierungslösungen sind laut Vattenfall speziell auf private Haushalte zugeschnitten und lassen sich flexibel an individuelle Bedürfnisse anpassen. Kundinnen und Kunden sehen frühzeitig, welche monatlichen Kosten auf sie zukommen, und können ihre Investition realistisch in die persönliche Finanzplanung einbauen. „Viele Menschen wollen einen Beitrag zur Energiewende leisten, scheitern aber an komplizierten oder unübersichtlichen Finanzierungswegen“, sagt Felix Eisel von EFS. „Gemeinsam mit Vattenfall machen wir den Zugang zu klimafreundlicher Technik einfacher, transparenter und alltagstauglicher.“

Quelle: Vattenfall | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH