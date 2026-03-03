Vattenfall vermarktet deutschlandweites Batteriespeicher-Netzwerk von Terralayr

Acht über Deutschland verteilte Großbatterien sind als virtuelles Speicherportfolio über die Flexibilitäts-Plattform von Terralayr gebündelt. Vattenfall steuert diese Speicherkapazität und optimiert sie im Energiehandel.

Der Energieversorger Vattenfall und der Batterieentwickler Terralayr haben nach dem Abschluss des branchenweit ersten Multi-Asset-Capacity-Tolling-Deals die aktive Vermarktung eines virtuellen Anteils aus dem bundesweiten Batterieportfolio von Terralayr gestartet. Mit dem Go-Live wird die Speicherkooperation erstmals praktisch wirksam. Vattenfall steuert die Speicherkapazität, beginnend mit einer ersten 5 Megawatt Leistungstranche, die über Zeit auf die volle Leistung von 55 Megawatt ausgebaut wird, und optimiert diese im Energiehandel.

Die Besonderheit: Vattenfall greift dabei nicht manuell auf einzelne Speicher zu, sondern steuert acht über Deutschland verteilte Großbatterien digital und als virtuelles Speicherportfolio über die Flexibilitäts-Plattform LAYR. Dieser Ansatz integriert kleinere Anlagen in großvolumige Vermarktungsmodelle. Gleichzeitig minimiert der Portfolio-Effekt das Ausfallrisiko: Ist ein einzelner Speicher temporär nicht verfügbar, erbringen andere Anlagen im Pool die Leistung nahtlos.

Batteriespeicher-Netzwerke zentraler Baustein für klimaneutrales Energiesystem

„Dezentrale und flexible Batteriespeicher-Netzwerke wie diese sind ein zentraler Baustein für ein zuverlässigeres, klimaneutraleres Energiesystem“, sagt Björn Schneegans, der das Team von Vattenfall leitet, das für Batteriespeicher verantwortlich ist. „Wir reden nicht mehr nur über die Theorie der Flexibilisierung, wir setzen sie jetzt skalierbar um.“

Terralayr bündelt das Portfolio über die eigene Flexibilitäts-Plattform LAYR und stellt dieses Setup Dritten zur Verfügung. Externe Speicherbesitzer sollen so Zugang zu gesicherten Einnahmen durch Energieunternehmen wie Vattenfall erhalten, während Unternehmen mit eigenen Trading Desks die Plattform als technische Infrastruktur nutzen. „Der Go-Live mit Vattenfall zeigt, dass LAYR als Infrastruktur im Live-Betrieb zuverlässig funktioniert“, sagt Philipp Man, Gründer und CEO von terralayr. „LAYR sorgt dafür, dass die Handelssignale im Portfolio sauber und in Echtzeit umgesetzt werden. Genau diese Trennung von Speicherbesitz und Bewirtschaftung macht Flexibilität skalierbar.“

Quelle: Vattenfall | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH