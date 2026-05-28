Photovoltaik: Citel kombiniert Überspannungsableiter mit Feuerwehr-Notschalter

Die neuen Generatoranschlusskästen FWS 3 und FWS 6 von Citel kombinieren den Brandschutz mit AC- und DC-Ableitern in einem Gerät und sind für Photovoltaik-Anlagen bis 1000 VDC Spannung geeignet.

Der Überspannungsschutzexperte Citel präsentiert auf der Fachmesse Intersolar Europe im Juni erstmals seine neuen Feuerwehrschalter FWS 3 und FWS 6. Die ab sofort beim Großhandel erhältlichen Generatoranschlusskästen mit integrierten Feuerwehr-Notschaltern eignen sich für Photovoltaik-Anlagen bis 1000 VDC Spannung. Sie trennen nicht nur die Solarmodule von der Anlage wie herkömmliche Feuerwehrschutzschalter, sondern schützen gleichzeitig auch den Photovoltaik-Wechselrichter vor Überspannungen und die Trennungsfunktion selbst.

„Unser Anspruch ist es, mit einer rundum sicheren Lösung im Ernstfall einen deutlichen Beitrag zur Begrenzung des Brandschadens, aber vor allem zum Schutz von Menschenleben zu leisten. Dazu müssen die Einsatzkräfte schnellstmöglich mit ihren Maßnahmen beginnen können, ohne dem Risiko eines Stromschlages ausgesetzt zu sein“, sagt Citel-Marketingleiter Lars Strzeletz. Citel hat die Funktionalität seiner Generatoranschlusskästen deshalb deutlich erweitert und in den neuen FWS-Modellen einen separat geschützten Feuerwehr-Notschalter mit leistungsstarken Überspannungsableitern kombiniert.

Die neuen Anschlusskästen erfüllen zunächst ihre typische Aufgabe und leiten Überspannungen ab, die von außen über die Solarmodule in die Photovoltaik-Anlage gelangen. Damit schützen sie die PV-Anlage inklusive des Wechselrichters vor Schäden und Ausfällen. Während sich das Modell FWS 3 für drei MPP-Tracker und zwei Strings eignet, schützt die Variante FWS 6 sechs MPP-Tracker und zwei Strings vor Überspannungen.

Der integrierte Feuerwehr-Notschalter ermöglicht durch die mechanische Trennung der DC-Leitung unverzügliche Lösch- und Rettungsmaßnahmen. Die Spannungsversorgung dieses Notschalters erfolgt durch das AC-Netz des Gebäudes. Über einen zwischengeschalteten Fernauslöser, der an einem für die Einsatzkräfte gut erreichbaren Ort installiert sein sollte, erfolgt im Ernstfall die manuelle Auslösung der DC-Trennung.

Automatische Trennung bei Spannungsabfall

Kommt es zu einem Spannungsabfall der angeschlossenen AC-Leitung, erfolgt ebenfalls automatisch die mechanische Trennung der DC-Leitung durch den integrierten Feuerwehr-Notschalter. Auch wenn keine Verbindung zwischen AC-Spannungsversorgung und dem FWS-Generatoranschlusskasten mehr bestehen sollte, trennt der Feuerwehr-Notschalter die DC-Leitung sicher ab.

Liegt die volle Spannung wieder an, stellt der Feuerwehr-Notschalter die DC-Verbindung automatisch erneut her. Die Wiederaufnahme der Stromerzeugung erfordert also kein manuelles Eingreifen. Somit muss niemand zur Inbetriebsetzung etwa auf den Dachboden steigen oder eine räumlich entfernte PV-Anlage ansteuern.

Über die AC-Zuleitung können Überspannungen in den Generatoranschlusskasten eindringen und den Feuerwehr-Notschalter beschädigen. Dies hätte einen Totalausfall des Notschalters zur Folge – der im schlimmsten Fall unbemerkt bleiben würde.

Dieser Schwachstelle begegnen die Expert:innen von Citel mit einer weiteren Maßnahme. Um diese gefährlichen Überspannungsimpulse zwischen der Gebäudeelektrik und dem Feuerwehr-Notschalter zu entschärfen, hat Citel in die FWS-Kästen einen zusätzlichen Überspannungsableiter für AC-Strom integriert. Dieser schützt den Notschalter.

Citel auf der Intersolar Europe 2026

Citel präsentiert seine neuen Feuerwehrschalter erstmals vom 23. bis zum 25. Juni auf der weltweit führenden Fachmesse für die Solarwirtschaft Intersolar Europe in München. Besucher:innen finden das Unternehmen auf dem Messegelände in München in Halle B4, Standnummer 111.

Quelle: Citel | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH