Smarter E: Schutzlösungen für Gleichstrom bei Dehn im Fokus

Elektrotechnikspezialist Dehn sieht bei der Energiewende Gleichstrom im Trend. Dafür bietet das Unternehmen Schutzlösungen an.

Der Elektrokomponentenproduzent Dehn sieht elektrotechnische Anwendungen mit Gleichstrom auf dem Vormarsch. Wie das Unternehmen mitteilte, führt die Energiewende zu einer tiefgreifenden Umstrukturierung von Erzeugung, Speicherung und Nutzung elektrischer Energie. Photovoltaikanlagen, Batteriespeicher, Ladeinfrastruktur für Elektromobilität und intelligente Stromnetze gewinnen weiter an Bedeutung. Diese Anwendungen eint ein technologischer Trend: Gleichstrom (Direct Current, DC) rückt zunehmend in den Mittelpunkt. Aufgrund höherer Wirkungsgrade, geringerer Umwandlungsverluste und der direkten Kopplung an erneuerbare Erzeuger gelte DC-Technologie als Schlüsseltechnologie für das Gelingen der Energiewende.

Mit dem wachsenden Einsatz von DC-Systemen steigen jedoch auch die Anforderungen an die elektrische Sicherheit. Überspannungen infolge von Blitzereignissen, Schalthandlungen oder Netzeinflüssen können Anlagen beeinträchtigen, Ausfälle verursachen oder im Extremfall zu Bränden führen. Hinzu komme die besondere Charakteristik von Gleichstrom, bei dem sich Lichtbögen schwerer löschen lassen als in Wechselstromsystemen. Schutzkonzepte müssen daher von Beginn an auf diese Rahmenbedingungen ausgelegt sein.

Dehn begegne diesen Anforderungen mit der patentierten ACI-Technologie (Advanced Circuit Interruption), die das Unterbrechen von DC-Lichtbögen durch eine integrierte Schalter-Funkenstreckenkombination beherrscht. Als Mitglied der Open Direct Current Alliance (ODCA) positioniere sich das Unternehmen auf der The smarter E Europe als Technologiepartner für sichere DC-Infrastrukturen. Im Zentrum des Messeauftritts stehen Schutzlösungen für PV-Anwendungen im Wohnbau ebenso wie im industriellen Umfeld, für Freiflächenanlagen, Batteriespeicher und Smart Power Grids. Ein technologisches Highlight im Bereich E-Mobility Infrastruktur sei der DEHNguard M DC ACI 1250 FM, ein modularer Typ-2-Ableiter, der explizit für High Power Charging (HPC) und Schnellladeinfrastrukturen bis 1250 Volt konzipiert wurde.

Quelle: Dehn | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH