Seit 20 Jahren ist das chinesische Unternehmen Jinko in der Photovoltaik Branche tätig. Anlässlich der Intersolar zeigt das Unternehmen ein Vielzahl an Solarmodulen und Batterie-Großspeichern.

Auf der Intersolar Europe 2026 feiert das chinesische Unternehmen Jinko das 20-jährige Jubiläum seines Solargeschäfts. Jinkosolar präsentiert zudem sein Portfolio an Photovoltaik-Modulen und integrierten Energiespeicherlösungen (ESS). Bei den Solarmodulen stehe die Tiger-Neo-3.0-Serie im Mittelpunkt. Laut Unternehmen basiert sie auf den neuesten Entwicklungen der n-Typ-TOPCon-Technologie. Sie soll Effizienz, Langlebigkeit und Anpassungsfähigkeit für alle Solaranwendungen bieten – von privaten Dachanlagen bis hin zu großen Solarkraftwerken.

Jinko hat die Serie mit Blick auf die Leistung unter realen Bedingungen entwickelt. Sie soll Leistungstemperaturkoeffizienten von -0,26 %/°C erreichen. Die Degradationsraten von ≤ 1 % im ersten Jahr und danach nur noch 0,35 % jährlich über einen Lebenszyklus von 30 Jahren sollen sehr niedrig sein. Die Leistung soll unter schwierigen Bedingungen wie Verschattungen und bei schwachem Licht bei Einstrahlungswerten unter 400 W/m² besonders gut sein. Das Leistungsspektrum reicht von 460 W bis 670 W. Der Wirkungsgrad erreicht bis zu 24,8 %.

Solarmodul für Privathaushalte

Das für Privathaushalte entwickelte Tiger-Neo-3.0-Solarmodul 48QL6-DB kombiniert kompakte, standardisierte Abmessungen (1762 × 1134 × 30 mm) mit einem Wirkungsgrad von bis zu 24,27 %. Es wiegt 24,4 kg. Das Solarmodul ist zudem in einer hochwertigen, komplett schwarzen Ausführung erhältlich und bietet eine optisch ansprechende Lösung für moderne Dächer. Das Herzstück bildet die High-Screen-Technologie (HS), die die Ausnutzung der Modulfläche erhöhen soll. Dabei verlegt Jinko die Kopf- und Endverbindungsstreifen auf die Rückseite, wodurch sich die Leistung um 3 bis 5 W steigern soll, ohne die Solarmodul-Abmessungen zu verändern. Dank einer hochverdichteten Verpackung (962 Stück pro Container) ist dieses PV-Modul auch auf logistische Effizienz optimiert.

Solarmodul für extreme Bedingungen

Das PV-Modul 48QL6-DX ist für extreme Wetterbedingungen und hohe strukturelle Belastungen gedacht. Diese Lösung vereint eine hohe Hagelbeständigkeit bis zu 45 mm, eine mechanische Belastbarkeit von 7000/5000 Pa und die Brandschutzklasse A.

Mit dem Tiger Neo 3.0 – 54QL6-DV bietet Jinko ein Solarmodul für Anwendungen im Wohnbereich sowie im gewerblichen und industriellen Bereich an. Es liefert eine Leistung zwischen 530 W und 550 W bei einem Wirkungsgrad von bis zu 24,5 %. Sein etwas größeres Format (1980 × 1134 × 30 mm) ermöglicht eine höhere Energiedichte bei gleichzeitiger Kompatibilität mit verschiedenen Installationen.

Das für Wüsten und staubige Regionen entwickelte Photovoltaik-Modul 66QL6-BDV-L Anti-Dust kombiniert ein innovatives Rahmendesign mit selbstreinigender Glastechnologie, um Staubansammlungen und Verschmutzungsverluste deutlich zu reduzieren. Die optimierte Rahmenstruktur soll Partikelansammlung minimieren, während das speziell behandelte Glas mit nanostrukturellen, antistatischen, superhydrophilen und photokatalytischen Eigenschaften aktiv die Staubanhaftung verhindert und durch natürliche Umwelteinflüsse eine kontinuierliche Reinigung fördert.

Für Solarparks in Gebieten mit harten Umweltbedingungen ist das 66QL6-BDX gedacht. Auch dieses Solarmodul verfügt über eine Hagelbeständigkeit bis zu 45 mm, mechanische Belastbarkeit von 7000/5000 Pa und Brandschutzklasse A. Es handelt sich um ein bifaziales PV-Modul.

Energiespeicherlösungen (ESS) von Jinko auf der Intersolar Europe 2026

Auf der Intersolar 2026 unterstreicht Jinko ESS seinen Fokus auf Speicherlösungen im Großmaßstab sowie für den C&I-Bereich durch die neue Tera G3 und die SunGiga-Produktfamilie. Das für Großanwendungen konzipierte Tera G3 basiert auf großformatigen LFP-Zellen (Lithium-Eisenphosphat) mit einer Nennkapazität von 587 Ah. Der Übergang zu großformatigen 587-Ah-Zellen soll 6,25 MWh Speicherkapazität innerhalb eines Standard-20-Fuß-Containers ermöglichen, was die Energiedichte deutlich erhöht. Tera G3 ist für den Einsatz unter anspruchsvollen klimatischen Bedingungen und Einsatzumgebungen gedacht. Der Betriebstemperaturbereich reicht von -40 °C bis +55 °C und Installation in Höhenlagen bis zu 4500 m sind möglich.

Den SunGiga G2 hat Jinko für gewerbliche und industrielle Anwendungen entwickelt und ist die nächste Generation der All-in-One-Batteriespeicherschränke von Jinko ESS, die in zwei Konfigurationen erhältlich sind: 261 kWh / 2 h und 522 kWh / 4 h. Der Batteriespeicher verfügt über die Netzbildungsfähigkeit, die sowohl den netzgekoppelten als auch den Inselbetrieb unterstützt.

Jinkosolar hat auf der Intersolar 2026, vom 23. bis 25. Juni in München, die Standnummer A1.270.

Auf der SNEC in Shanghai hat Jinkosolar bereits die neue Solarmodul-Generation Tiger Neo 5.0 vorgestellt, die bis zu 25,91 Prozent Wirkungsgrad erreicht.

Quelle: Jinko | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH