Das Gebäudemodernisierungsgesetz sollte die Kosten für Gas- und Ölheizungen transparent machen, eine stabile Heizungsförderung garantieren und bei Zielverfehlungen im Klimaschutz automatisch nachsteuern. Das fordert der Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft (BNW).

Angesichts der ersten Lesung des Gebäudemodernisierungsgesetzes (GModG) im Bundestag drängt der Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft (BNW) auf Nachbesserungen. Um den Wegfall der 65%-Regelung zumindest in Teilen zu kompensieren, müsse der Bundestag an mindestens drei Stellen nachbessern. „Der Bundesrat hat zum GModG fast alles gesagt: Ohne Markt- und Mengenfolgenabschätzung kein Start der Bio-Treppe, ohne verpflichtende Beratung zu den Preisrisiken keine neuen Öl- und Gasheizungen, keine Subventionierung der Energie- und Rohstoffversorgung der Industrie über private Haushalte. Die Länder wollen zurück zur 65%-Regelung, eine Bio-Treppe mit 100% grüner Beimischung sowie das Betriebsverbot fossiler Heizungen bis 2045“, sagt BNW-Geschäftsführerin Katharina Reuter.

Angesichts der handwerklichen Fehler im Regierungsentwurf und der erwarteten Preisanstiege sei es nur konsequent, dass die Länder eine Hintertür für eigene, ambitioniertere Regeln wollen. „Das ist gut für den Klimaschutz, aber schlecht für den Bürokratieabbau. Anstatt das Gesetz später zu umgehen, müssen Bundesrat und Bundestag an einem Strang ziehen und bereits im parlamentarischen Verfahren nachbessern“, so Reuter.

Gebäudemodernisierungsgesetz an drei Stellen verbessern

Ausgehend von der Annahme, dass Schwarz-Rot nicht zur 65%-Regelung und dem Betriebsverbot für fossile Heizungen zurückkehren wird, bringt der Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft drei Vorschläge in das Gesetzgebungsverfahren ein, die das GModG in seiner jetzigen Form verbessern.

1. Transparenz vor jeder Heizungsentscheidung

Die Bundesregierung räumt laut BNW selbst ein, dass sie die Verfügbarkeit und Kosten der Bio-Treppe nicht belastbar abschätzen kann. Der Verband fordert, diese Abschätzung herzustellen. Dazu sollte vor jeder Heizungsinvestition ein einfacher, standardisierter Vollkostenvergleich über 10, 15 und 20 Jahre – inklusive des gesetzlich hinterlegten ETS-2-Preispfads, der Bio-Treppen-Pflichtanteile und möglicher Gasnetz-Stilllegungsrisiken – erfolgen. Dieser Kostenvergleich sollte Handwerk, Energieberatung und Eigentümer:innen bei der Entscheidung unterstützen und digital abrufbar sein.

2. BEG-Heizungsförderung und CO₂-Preis koppeln

Wärmepumpen sind bereits heute im Betrieb günstiger als Gas- und Ölheizungen. Oftmals fällt die Entscheidung für eine Gasheizung aufgrund kurzfristig niedrigerer Anschaffungskosten. Umso wichtiger ist die Beibehaltung einer verlässlichen Förderlandschaft. Der Verband fordert daher, die Einnahmen aus dem nationalem CO₂-Preis und ETS 2 anteilig und zweckgebunden in die BEG-Heizungsförderung zurückzuführen. Eine Kopplung macht die Förderung vom jährlichen Haushaltsstreit unabhängig und finanziert sich aus der Lenkungswirkung selbst. Die bisher im BEG angedachte Verringerung des Klimageschwindigkeitsbonus kann ab 2029 nur erfolgen, wenn die Strompreise sinken und die Förderbedingungen mindestens für die kommenden 12 Monate bekannt sind.

3. Planungssicherheit durch einen Nachsteuerungsmechanismus

Im Regierungsentwurf ist eine Evaluation des GModG im Hinblick auf den Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele im Jahr 2030 vorgesehen. Bestätigt sich die Mengenarmut bei biogenen Brennstoffen, fehlt jeder Automatismus um gegenzusteuern. Es braucht eine Mechanik, die ohne neuen Gesetzgebungsakt greift. Der BNW fordert, einen Nachsteuerungsmechanismus in §9a einzubauen: Verfehlt der Gebäudesektor 2030 seinen Zielpfad oder unterschreiten die verfügbaren biogenen Brennstoffmengen einen definierten Schwellenwert, muss eine Nachsteuerung mit klar definierten Auslösekriterien, Fristen und Rechtsfolgen greifen.

„Dem Klimaschutz wäre am besten gedient, wenn das GModG gestoppt und zum alten GEG, inklusive Wärmeplanung, zurückgekehrt wird. Diese Rolle rückwärts ist ähnlich wahrscheinlich wie sinkende Heizkosten durch Bioöl- und Gas. Umso wichtiger ist es, die Kosten jetzt transparent zu machen, eine stabile Förderlandschaft zu garantieren und bei Zielverfehlungen nachzusteuern“, so Reuter.

Die vollständige Stellungnahme des BNW zum GModG ist unter diesem Link zu finden.

Quelle: BNW | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH