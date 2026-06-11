Die wachsende Elektro-Lkw-Flotte der Brauerei Weihenstephan verfügt jetzt über batteriegestützte Schnellladestationen. Ein KI-gestütztes Energiemanagementsystem optimiert das Zusammenspiel von Photovoltaik, Batteriespeicher und Ladevorgängen kontinuierlich.

Die bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan, eigenen Angaben zufolge mit dem Gründungsjahr 1040 die älteste Brauerei der Welt, hat einen batteriegestützten Schnelllade-Hub in Betrieb genommen. Das vollständig elektrifiziertes Lade- und Energiedepot am Logistikzentrum der Brauerei ist für die wachsende Elektro-Lkw-Flotte gedacht und kann auf eine bestehende Photovoltaik-Anlage zurückgreifen. Der Batterieprojektspezialist Delta Charge hat die Anlage gebaut.

Das Logistikzentrum hat man als vollständig integrierte Energielösung konzipiert. Zwei deckenmontierte 150-kW-Schnellladestationen werden von einem modularen Batteriespeichersystem gespeist. Beginnend mit einer Kapazität von 125 kW/257 kWh und erweiterbar auf 375 kW/771 kWh – entsprechend dem Wachstum der elektrischen Flotte – bindet der Batteriespeicher die bestehende 380-kW-PV-Anlage des Standorts ein.

Das Herzstück des Projekts bildet das eigens entwickelte, KI-gestützte Energiemanagementsystem von Delta Charge, das das Zusammenspiel von Photovoltaik, Batteriespeicher und Ladevorgängen kontinuierlich optimiert, um die Netzabhängigkeit zu minimieren und Stromkosten zu senken. Das Ergebnis ist laut Delta Charge ein System, das elektrische Lkw nicht nur betrieblich ermöglicht, sondern über die gesamte Lebensdauer günstiger als ihre Diesel-Pendants macht.

Die Elektrifizierung der Lkw-Flotte ist ein weiterer Meilenstein im langjährigen Engagement von Weihenstephan für Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Die vollständige Elektrifizierung des Logistikzentrums – bereits ein Vorbild für modernes, energieoptimiertes Bauen – stärkt den Kurs des Unternehmens hin zur vollständigen Dekarbonisierung und setzt einen neuen Maßstab für die gesamte Branche. „Aus klimaschutzpolitischer Sicht hat die Staatsbrauerei Weihenstephan mit der Umstellung auf eMobilität im Rahmen eines integrierten Energiekonzepts einen Weg eingeschlagen, den man nur als vorbildlich bezeichnen kann,” sagt Robert Winkler, Ministerialdirektor im Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz.

Quelle: Delta Charge | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH