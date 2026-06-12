Intersolar 2026: Q3 Energie präsentiert KI-Konfigurator für Photovoltaik-Feuerwehrschalter

Der KI-gestützte QFire-Konfigurator soll den Aufwand bei der Planung von Feuerwehrschaltern für Photovoltaik-Anlagen reduzieren. Er unterstützt Planer, Installateure und EPC-Unternehmen bei der projektspezifischen Auslegung.

Q3 Energie präsentiert auf der Intersolar Europe 2026 erstmals den neuen QFire-Konfigurator. Das digitale Planungstool unterstützt Planer, Installateure und EPC-Unternehmen bei der projektspezifischen Auslegung von Feuerwehrschaltern für Photovoltaik-Anlagen. Der Konfigurator führt Anwender Schritt für Schritt durch die Planung und berücksichtigt dabei unter anderem Wechselrichterstruktur, MPPT-Anzahl, Stringanzahl sowie projektspezifische Anforderungen an Überspannungsschutz, Sicherungen und weiteres Zubehör. Auch PV-Anlagen mit mehreren Dachflächen oder komplexeren Strukturen könne die Nutzer:innen abbilden.

Parallel zur Eingabe erzeugt das System eine Live-Vorschau der geplanten Komponenten und erstellt automatisch eine passende Stückliste. Die fertige Vorplanung kann man anschließend direkt als Anfrage an Q3 Energie übermitteln.

Ziel des Konfigurators ist es laut Hersteller, den Aufwand bei der Planung von Feuerwehrschaltern deutlich zu reduzieren und gleichzeitig eine anlagenspezifische Auslegung zu ermöglichen. „Viele Projekte werden heute noch manuell über Tabellen, Datenblätter und verschiedene Planungswerkzeuge ausgelegt. Mit dem QFire Konfigurator möchten wir diesen Prozess vereinfachen und beschleunigen“, erklärt Sandra Lüttschwager, Senior Projekt Managerin bei Q3 Energie.

Neben dem neuen Planungstool zeigt das Unternehmen auf der Intersolar Europe 2026 weitere Lösungen für die PV-Anschlusstechnik. Dazu gehören die QFire Feuerwehrschalter mit galvanischer Stringabschaltung nach IEC 60947-3, die Super Multi Box zur intelligenten Stringfehlererkennung sowie anlagenspezifisch gebaute Generatoranschlusskästen, DC-Combiner, AC-Boxen und Überspannungsschutzlösungen.

Q3 Energie auf der Intersolar Europe 2026 in Halle B4 mit dem Stand B4.476 vertreten.

Quelle: Q3 Energie | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH