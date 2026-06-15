Jackery integriert SolarVault 3 in Homey-Energiemanagement

Die Jackery Technologies GmbH und Homey, die Smart-Home-Plattform von Athom B.V., haben eine Kooperation zur Einbindung von Plug-in-Heimspeichern in ein Energiemanagement angekündigt. Die Speicher der SolarVault-3-Serie sollen dabei Echtzeitdaten aus dem Haushalt nutzen, um Lade- und Entladevorgänge dynamisch anzupassen.

SolarVault 3 erhält Anbindung an Homey-Plattform

Die Plug-in-Heimspeicher der SolarVault-3-Serie von Jackery lassen sich künftig in die Smart-Home-Plattform Homey integrieren. Wie die Unternehmen mitteilen, erfolgt die Anbindung über den Homey Energy Dongle und ein P1 Smart Meter. Dadurch stehen Verbrauchs- und Netzdaten in Echtzeit zur Verfügung.

Auf Basis dieser Daten passt das System die Batterieleistung automatisch an den aktuellen Strombedarf im Haushalt an. Nach Angaben der Unternehmen soll dies den Eigenverbrauch erhöhen und die Einspeisung ins öffentliche Netz reduzieren beziehungsweise vermeiden. Die Lösung zielt auf Marktentwicklungen wie Netzengpässe, die zunehmende Verbreitung dynamischer Stromtarife sowie veränderte Rahmenbedingungen für die Einspeisung von Solarstrom ab.

SolarVault 3 nutzt Echtzeitdaten für Energiemanagement

Für die Installation seien keine Änderungen an der Elektroinstallation erforderlich, erklären die Unternehmen. Nutzer verbinden den Homey Energy Dongle mit dem Smart Meter und koppeln ihn anschließend über die App mit dem Speichersystem.

Laut Athom, dem Anbieter der Homey-Plattform und Tochtergesellschaft von LG Electronics, reagiert die Speichersteuerung auf aktuelle Verbrauchsdaten im Haushalt. „Eine Plug-in-Batterie wird deutlich nützlicher, wenn sie auf das reagieren kann, was zu Hause passiert“, sagt Athom-CEO Stefan Witkamp.

Die SolarVault-3-Serie umfasst nach Angaben von Jackery Speichersysteme mit einer Basiskapazität von 2,52 kWh. Die Speicher lassen sich auf bis zu 15,12 kWh erweitern und durch Parallelschaltung auf bis zu 45,36 kWh Gesamtkapazität ausbauen. Je nach Modell beträgt die Ausgangsleistung 1.200 W oder 2.500 W.

Erweiterte Funktionen angekündigt

Die Unternehmen planen nach eigenen Angaben eine vertiefte Softwareintegration. Eine erweiterte Einbindung in das Homey-Energiemanagement soll voraussichtlich im Juli verfügbar werden.

Zu den angekündigten Funktionen zählen eine KI-gestützte Lade- und Entladeoptimierung auf Basis von Wetterprognosen und Nutzerverhalten, Energiestrategien unter Berücksichtigung dynamischer Stromtarife sowie die Koordination weiterer Geräte wie Wallboxen, Wärmepumpen und Smart Plugs. Angaben zum genauen Funktionsumfang oder zur Verfügbarkeit machten die Unternehmen bislang nicht.

Bedeutung für den Heimspeichermarkt

Die Kooperation adressiert mehrere aktuelle Entwicklungen im deutschen Strommarkt. Dazu zählen die stärkere Ausrichtung auf Eigenverbrauch, die Verbreitung dynamischer Stromtarife sowie lokale Netzengpässe. Vor diesem Hintergrund gewinnen Speicherlösungen mit datenbasierter Steuerung und der Möglichkeit zur Begrenzung von Netzeinspeisungen an Bedeutung.

Die Jackery SolarVault 3 sowie einige Homey-Produkte werden auf der The smarter E Europe in München vom 23. bis 25. Juni am Jackery-Stand C2.150 gezeigt.

Quelle: Jackery Technology GmbH | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH