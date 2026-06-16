Solar Fabrik bringt Solarmodul mit DIBt-Überkopfzulassung auf den Markt

Das Photovoltaikmodul Mono S4 Halfcut Trend Guard 455W der Solar Fabrik GmbH hat eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung beziehungsweise allgemeine Bauartgenehmigung des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) erhalten. Das Modul ist damit für Anwendungen geeignet, bei denen sich Personen unterhalb der PV-Fläche aufhalten können.

Solar Fabrik stellt das Modul erstmals auf der Intersolar Europe 2026 vor. Mit der sogenannten DIBt-Überkopfzulassung ist das Modul nach Unternehmensangaben für Anwendungen mit erhöhten Sicherheitsanforderungen wie Carports, Terrassenüberdachungen, Fassaden und Eingangsbereiche vorgesehen.

Die Zulassung ist daher insbesondere für Projekte relevant, bei denen Photovoltaik in Gebäudehüllen oder Überdachungssysteme integriert wird. Für Planer, Architekten und Installationsbetriebe können entsprechende Nachweise die rechtliche Absicherung solcher Vorhaben erleichtern.

Technische Daten des Mono S4 Halfcut Trend Guard 455W

Das Mono S4 Halfcut Trend Guard 455W verfügt über eine Nennleistung von 455 Watt und basiert auf N-Type-TOPCon-Halbzellen. Solar Fabrik kombiniert die Zelltechnologie mit einer Glas-Glas-Konstruktion und transparenten Zellzwischenräumen. Das Modul misst 1.762 x 1.134 x 30 Millimeter und wird mit einer Produkt- und Leistungsgarantie von 30 Jahren angeboten.

Die Auslieferung an den Fachhandel soll laut Solar Fabrik Mitte September 2026 beginnen.

Einsatzmöglichkeiten für Überdachungen und Gebäudeintegration

Mit der DIBt-Überkopfzulassung erweitert sich das Einsatzspektrum des Moduls insbesondere für gebäudeintegrierte Photovoltaik sowie Überdachungssysteme. Für Projekte mit Aufenthaltsbereichen unterhalb der Module sind entsprechende Nachweise häufig eine wichtige Voraussetzung für Planung und Umsetzung.

Zu sehen ist das Modul erstmals auf der Intersolar Europe 2026 in München an den Ständen A2.480 und A2.580.

Quelle: Solar Fabrik GmbH | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH