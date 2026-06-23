Senec stellt auf der EES Europe 2026 seine neue Batteriespeicher-Generation vor. Zudem rückt das Unternehmen das Gesamt-Energiesystem im Haushalt in den Fokus und hat sein Heim-Energiemanagementsystem weiterentwickelt.

Der Batteriespeicher-Hersteller Senec nutzt die Fachmesse der EES Europe 2026 um neben dem neu aufgesetzten Heim-Energiemanagementsystem (HEMS) PowerPilot seine erweiterten Speichersysteme Home E4 und P4 zu präsentieren. Zudem stellt das Leipziger Unternehmen zwei neue Speichersysteme vor: Senec.Storage Wall 1 und Senec.Storage Tower 1.

Als Heim-Energiemanagementsystem steuert der Senec.PowerPilot die Energieflüsse im Haushalt automatisiert und berücksichtigt dabei Stromverbrauch, Erzeugung und dynamische Tarife. Senec stellt nun eine grundlegend weiterentwickelte Version seines HEMS vor. Über 700 Geräte und Anwendungen kann man integrieren, von PV-Anlagen über Batteriespeicher bis hin zu smarten Verbrauchern. So können Nutzer:innen unterschiedliche Anwendungen miteinander vernetzen, um den Energieverbrauch effizienter und wirtschaftlicher zu gestalten.

Parallel zur Weiterentwicklung der Steuerungsplattform hat Senec sein bestehendes Produktportfolio ausgebaut. Die Speicherlösungen Home P4 und Home E4 hat das Unternehmen funktional erweitert und um Features wie prognosebasiertes Laden und die Einbindung dynamischer Stromtarife ergänzt.

Varta fertigt neue Batteriespeicher für Senec

Gleichzeitig bringt Senec zur EES Europe 2026 eine neue Speichergeneration in den Markt. Mit der Storage Wall 1 stellt das Unternehmen einen kompakten und designorientierten Wandspeicher auf LFP-Basis vor. Die Wall verfügt laut Anbieter über ein sehr flaches Gehäuse. Varta fertigt diesen Batteriespeicher in Deutschland. Die modulare Bauweise ermöglicht es, die Speicherkapazität individuell an den Bedarf anzupassen. Nutzer:innen können zwischen 9 kWh, 13,5 kWh oder 18 kWh wählen und das System bei steigendem Energiebedarf auch nachträglich erweitern. Ebenfalls neu ist der Storage.Tower 1, ein modular skalierbarer Speicher, der für höhere Leistungsanforderungen ausgelegt ist und Anfang 2027 zur Auslieferung bereitsteht. Beide Speichersysteme sind vollständig in das neue HEMS integriert.

Ergänzend baut Senec sein Produktangebot für die Kund:innen um weitere zentrale Komponenten der Energiewende im Haushalt aus: Seit Juni 2026 kooperiert das Unternehmen mit Buderus im Bereich Wärmepumpen. Ziel der Partnerschaft ist es, Wärmelösung, Stromerzeugung und -speicherung stärker zusammenzudenken und als integriertes Gesamtsystem anzubieten. Über das Senec-Fachpartnernetzwerk kann man künftig auch Buderus-Wärmepumpensysteme in die Planung und Umsetzung von Heimenergiesystemen einbeziehen.

Senec ist auf der EES Europe in München, die im Messeverbund mit der Intersolar stattfindet, vom 23. bis 25. Juni mit dem Stand B1.310 vertreten.

Quelle: Senec | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH