Photovoltaik-Batteriespeicher: FranklinWH will in europäischen Markt einsteigen

Anlässlich der Intersolar hat FranklinWH den Einstieg in den europäischen Markt angekündigt. Das Unternehmen stellt ein speziell für europäische Privathaushalte entwickeltes Energiespeichersystem vor.

Der US-amerikanische Batteriespeicher-Hersteller FranklinWH will im kommenden Jahr in den europäischen Markt für Energiespeichersysteme in Privathaushalten einsteigen. Das Unternehmen stellt sein Heim-Batteriespeichersystem diese Woche auf der Intersolar Europe 2026 vor.

Das FranklinWH-System integriert Batteriespeicher, Photovoltaik-Anlagen, das Laden von Elektrofahrzeugen und das Heim-Energiemanagementsystem (HEMS) in einer einzigen Plattform für Privathaushalte. Es ist von 15 bis 225 Kilowattstunden pro aGate-Controller skalierbar und unterstützt Notstromversorgung, Photovoltaik-Eigenverbrauch und Energiekostenmanagement. Das System nutzt Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LFP) und eine All-in-One-Architektur, die die Installation vereinfachen soll. Die Energiemanagement-Software passt das Laden und Entladen des Photovoltaik-Batteriespeichers je nach Haushaltsverbrauch, Strompreisen und Wetterbedingungen an.

Globales Netzwerk von Installationspartnern

Das Unternehmen verfügt über ein globales Netzwerk von mehr als 4.000 autorisierten Installationspartnern mit Erfahrung in der Installation von Speichersystemen für Privathaushalte, in der Schulung sowie im Kundensupport. Dieses Netzwerk soll den Markteintritt in Europa unterstützen.

„Europäische Hausbesitzer wünschen sich niedrigere Energiekosten, und Energieversorger benötigen flexible Ressourcen, auf die sie sich verlassen können“, sagt Vincent Ambrose, Chief Commercial Officer von FranklinWH. „Das sind keine getrennten Herausforderungen, sondern ein und dieselbe Chance, betrachtet von verschiedenen Seiten der Medaille.“ Die Systeme seien bereits in virtuellen Kraftwerken (VPPs) in den gesamten Vereinigten Staaten im Einsatz. „FranklinWH basiert auf einer einfachen Idee: Hausbesitzer sollten in der Lage sein, Energie über eine einzige integrierte Plattform zu erzeugen, zu speichern, zu verwalten und zu nutzen, anstatt auf eine Ansammlung unverbundener Geräte zurückgreifen zu müssen“, so Ambrose.

FranklinWH trifft sich auf der Intersolar Europe mit Energieversorgern, Vertriebsunternehmen, Installateuren und Energieaggregatoren, um im Vorfeld der Markteinführung im Jahr 2027 sein europäisches Partnernetzwerk aufzubauen. Vertriebspartnerschaften, die Marktverfügbarkeit und weitere Produktdetails will das Unternehmen vor dem Eintritt in den europäischen Markt bekannt geben.

FranklinWH stellt vom 23. bis 25. Juni auf der Intersolar Europe 2026 in der Messe München in Halle C3, Stand 130, aus.

Quelle: FranklinWH | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH