Photovoltaik-Montagesysteme: Nextpower übernimmt Zimmermann PV-Steel Group

Mit der Übernahme von Zimmermann PV-Steel will Nextpower sein Solarproduktportfolio ausbauen, seine Marktpräsenz um 15 zusätzliche Länder erweitern und Zugang zu einem großen, bestehenden Kundenstamm erhalten.

Nextpower, US-amerikanischer Spezialist für Solarparks und Tracker-Technologie übernimmt die Zimmermann PV-Steel Group. Zimmermann PV-Steel ist ein in Deutschland ansässiger Anbieter von Photovoltaik-Montagesystemen. Das Unternehmen hat eine installierte Solarpark-Leistung von mehr als 20 Gigawatt mit Unterkonstruktionen ausgestattet.

Zimmermann ging 1950 an den Start und ist seit 2009 in die Photovoltaik-Branche aktiv. Das Unternehmen hat seitdem mehr als 2.500 Solarprojekte in 58 Ländern verwirklicht. Der Gesamtkaufpreis für die Transaktion setzt sich aus Barmitteln und Aktien im Wert von bis zu 330 Millionen Euro zusammen, was auf Basis der Wechselkurse vom 20. Juni 2026 etwa 378 Millionen US-Dollar entspricht. Sie unterliegt den üblicherweise geltenden Abschlussbedingungen, einschließlich der erforderlichen behördlichen Prüfung. Der Abschluss der Transaktion erwartet Nextpower für die zweite Hälfte des Geschäftsjahres 2027. Das Geschäft wird nach Abschluss der Transaktion voraussichtlich einen Umsatz von rund 300 Millionen Euro und ein bereinigtes EBITDA von 45 Millionen Euro auf Jahresbasis beitragen und soll sich positiv auf das Geschäftsergebnis von Nextpower auswirken.

„Mit Zimmermann werden wir unsere Produktplattform erheblich erweitern und unsere Marktpräsenz sowie unsere Lieferkettenkapazitäten in Europa und darüber hinaus ergänzen“, sagt Dan Shugar, Gründer und CEO von Nextpower. „Die Konstruktionslösungen von Zimmermann, darunter Festneigungsanlagen, Carports, Tracker mit hoher Flächendichte, innovative Agri-PV-Lösungen und schwimmende PV-Anlagen, werden unser europäisches Portfolio erweitern, um ein breiteres Spektrum an Flächennutzungen, Genehmigungsanforderungen und regionalen Anwendungsfällen abzudecken.“ Nach Abschluss der Übernahme wird das Unternehmen voraussichtlich unter dem Namen „Zimmermann PV, ein Unternehmen von Nextpower“ weitergeführt.

Nextpower ist am Stand 580 in Halle A5 der Messe Intersolar Europe zu finden, die Teil des Messeverbundes „The Smarter E Europe“ vom 23. bis 25. Juni in München ist.

Zimmermann ist auf der Intersolar mit den Ständen A6.150 und A6.151 vertreten.

Quelle: Nextpower | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH