The smarter E Europe 2026: Svolt Energy präsentiert neue Batteriespeicher

Anlässlich der Messe The smarter E Europe 2026, die heute zu Ende geht, hat Svolt Energy seine Batteriespeicher der nächsten Generation für Privathaushalte, Gewerbe und Industrie, Großprojekte sowie KI-Rechenzentren präsentiert.

Der chinesische Lithium-Ionen-Batteriesystem-Hersteller Svolt Energy hat auf The smarter E Europe 2026, zu der auch die Intersolar gehört, seine neuesten Produkte vorgestellt. Darunter befinden sich das Energiespeichersystem AIDC mit Hochleistungs-Stacking-Zellen für KI-Rechenzentren, Heimspeicherzellen und -systeme mit 17,9 Kilowattstunden (kWh) Speicherkapazität und das neue CTR-All-in-One-Energiespeichersystem für Gewerbe- und Industrieanwendungen mit 285 kWh Speicherkapazität. Neu ist auch der CTR-Batteriecontainer für Großspeicherprojekte mit 6,29 Megawattstunden (MWh).

Die Batteriespeicher von Svolt für Privathaushalte mit zwei Varianten (122Ah- und 350Ah-Zellen) decken die viel nachgefragte Speicherkapazität von 17,9 kWh ab und eignen sich für unterschiedliche Klimazonen und Anforderungen. Eine flexible Anpassung an regionale Bedürfnisse, wie etwa die Kälte- oder Schnellladefähigkeit ist möglich.

Bei den Gewerbe- und Industriebatterien (C&I) hat Svolt eigenen Angaben zufolge die Effizienz verbessert sowie eine höhere Lebensdauer erreicht. Das C&I-ESS von Svolt ist mit 350-Ah- oder 371-Ah-Stacking-Zellen ausgestattet und erreicht 268 kWh beziehungsweise 285 kWh Speicherkapazität

Die Großspeicher als 5,16- und 6,29-MWh-Container sind mit 350-Ah-/371-Ah-Stapelzellen ausgestattet und verfügen über eine unabhängige Architektur mit drei Kammern, die das Batteriefach, den elektrischen Bereich und den flüssigkeitsgekühlten Bereich physisch voneinander trennen. Das soll für hohe Sicherheit sorgen. Ausgestattet mit einer internationalen Zertifizierungen sind sie für den Einsatz in Europa geeignet.

Die Energiespeicherlösung AIDC in Form von 90-Ah- und 102-Ah-Hochleistungs-Stacking-Zellen und KI-Optimierung sorgt für eine Energieinfrastruktur ohne Ausfallzeiten für globale KI-Rechencluster. Mit Millisekunden-Reaktion und 10C-Dauerentladung sind sie laut Hersteller geeignet für den Einsatz in Rechenzentren, Backup, Demand Response sowie für die sichere Stromversorgung für KI-Infrastruktur.

Bei der Entwicklung der Produkte legt Svolt Energy Wert darauf, die Energiespeichersysteme für verschiedene Regionen und unterschiedliche klimatische Betriebsbedingungen anzupassen.

Quelle: Svolt Energy | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH