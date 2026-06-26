Intersolar: Skyworth Solar zeigt Photovoltaik-Stromspeicher für Privathaushalte

SolaHome, ein dreiphasiger Hybrid-Wechselrichter kombiniert mit modularen Hochspannungsbatterien, ermöglicht eine schnelle Umschaltung der Photovoltaik-Anlage zwischen Netzbetrieb und Inselbetrieb innerhalb von 10 Millisekunden.

Die chinesische Skyworth Gruppe hat unter ihrer Marke Skyworth Solar hat auf der Intersolar neben Solarmodulen und Wechselrichtern auch seine Energiespeicher für Privathaushalte, Balkon-Solaranlagen und für den gewerblichen und industriellen Bereich (C&I) präsentiert.

Der SolaHome ist ein speziell auf den europäischen Markt zugeschnittenes Energiespeichersystem für Privathaushalte mit 10 kW Leistung und 10 kWh Speicherkapazität. Der dreiphasige Hybrid-Wechselrichter, kombiniert mit modularen Hochspannungsbatterien, ermöglicht laut Hersteller eine schnelle Umschaltung der Photovoltaik-Anlage zwischen Netzbetrieb und Inselbetrieb innerhalb von 10 Millisekunden. Er dient in erster Linie dazu, gespeicherte Energie zu Zeiten hoher Strompreise abzugeben, und gewährleistet eine unterbrechungsfreie Stromversorgung kritischer Haushaltsverbraucher unter extremen Bedingungen, wie beispielsweise bei Stromausfällen.

Home Energy Management System ergänzt Skyworth-Stromspeicher

Skyworth hat auch ein Home Energy Management System (HEMS) vorgestellt. Als Schaltzentrale für die Energieversorgung im Haushalt nutzt das HEMS-System intelligente Algorithmen, um die Stromerzeugung aus Photovoltaik-Anlagen, die Energiespeicherung, den Betrieb von Haushaltsgeräten und den Bezug von Netzstrom gleichmäßig zu steuern. Das System optimiert automatisch die Energieverteilung auf der Grundlage von Echtzeit-Strompreisen und Wetterbedingungen und hilft den Nutzern so, Spitzenlasten abzuflachen und Tieflastzeiten auszugleichen, wodurch die Stromkosten deutlich gesenkt werden.

SolaMate ist ein Balkonkraftwerk mit Stromspeicher. Der leichte Mikro-Wechselrichter von SolaMate eignet sich für die Montage an Geländern, am Boden und an Sonnenschutzvorrichtungen und lässt sich in nur 30 Minuten selbst installieren. Die Kombination mit einem Kleinspeicher erweitert den Einsatzbereich von der Stromerzeugung tagsüber hin zum Eigenverbrauch bei jedem Wetter.

Im gewerblichen und industriellen Bereich bietet Skyworth Solar mit seinem EPC-Komplettangebot Skyworth Solar den gesamten Lebenszyklus eines Projekts ab – von der Planung und Konzeption über die Lieferung der Ausrüstung, die technische Umsetzung bis hin zur Wartung nach Inbetriebnahme.

Im Hinblick auf die Lokalisierung in Europa hat Skyworth Solar eine Niederlassung in Deutschland und eine Repräsentanz in Italien gegründet. Inzwischen hat das Unternehmen ein Netzwerk aus mehreren Lagerhäusern in Deutschland aufgebaut, um landesweit innerhalb von 48 bis 72 Stunden zu liefern. Mit Blick auf die Zukunft wird Skyworth Solar Deutschland und Italien als zentrale Standbeine nutzen, um seine Präsenz auf dem europäischen Markt kontinuierlich auszubauen.

Quelle: Skyworth Solar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH