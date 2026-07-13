Neuer Photovoltaik-Kabeldurchgang von Fleck

Der neue Photovoltaik-Kabeldurchgang von Fleck ist durch seine geringe Aufbauhöhe von 40 Millimetern auch für den Einsatz unter Solarmodulen geeignet. Die werkseitig montierte Eco-Form-Manschette lässt sich an jede Dachziegelkontur anformen.

Die Fleck GmbH, ein Spezialist für Dachzubehör, hat sein Photovoltaik-Sortiment mit einem neuen Kabeldurchgang ergänzt. Der Solarflex-Universal-Kabeldurchgang zeichnet sich laut Hersteller durch seine flexible Anwendung für Photovoltaik-Anlagen auf allen Steildächern ab Regeldachneigung aus. Der Anschluss-Stutzen in DN 125 soll Platz für die sichere und spannungsfreie Verlegung von bis zu zehn einzelnen Kabeln mit sieben Millimetern Durchmesser bieten. Die geringe Aufbauhöhe von 40 Millimetern sorgt für eine unauffällige Optik auf der Dachfläche und ist für den Einsatz unter Solarmodulen geeignet. Die Abdichtung mit der werkseitig montierten Eco-Form-Manschette soll die Durchführung dauerhaft vor Feuchtigkeit und mechanischer Belastung schützt. Diese lässt sich an jede Dachziegelkontur anformen. Durchführung und Deckel des Kabeldurchgangs bestehen aus witterungsbeständigem Polypropylen. Die Abdeckung ist aufschiebbar und abnehmbar. Das soll die Montage vereinfachen. Auch bei Nachrüstungen soll der Solarflex-Universal-Kabeldurchgang gut integrierbar sein.

Kern des Photovoltaik-Portfolios von Fleck ist die Solar-Trägerpfanne präsentiert Fleck für eine normgerechte Befestigung von Photovoltaik-Unterkonstruktionen direkt auf der Dachlattenebene. Besonders bei Aufsparrendämmungen und komplexen Dachaufbauten spielt das System laut Hersteller seine Stärken aus. Da für die Installation keine Eingriffe in die Unterdeckung notwendig sind, bleibt die Dachabdichtung vollständig intakt. Die Solar-Trägerpfanne lässt sich mit zahlreichen Pfannen und Schienensystemen führender Hersteller kombinieren. Die Lösung erfüllt sämtliche aktuellen Anforderungen des ZVDH und wird von Fleck mit einer Materialgarantie von bis zu sechs Jahren angeboten.

Zubehörsortiment für den Schutz von Photovoltaik-Anlagen

Auch Zubehörsortiment für die Montage und den Schutz von Photovoltaik-Anlagen auf dem Dach ist bei Fleck erhältlich. Dazu zählt unter anderem der PV-Vogelstop, der das Unternehmen speziell entwickelt hat, um den Bereich unter den Solarmodulen vor dem Eindringen von Vögeln zu schützen. So werden Nistplätze und damit verbundene Verschmutzungen, Schäden an PV-Modulen und Dacheindeckung sowie Sicherheitsbedenken effektiv verhindert. Ein weiteres Zubehörelement sind die Dachlattenverlängerungen von Fleck. Sie ermöglichen eine flexible und sichere Anpassung der Unterkonstruktion, insbesondere bei Sanierungen oder besonderen baulichen Gegebenheiten. Mit den Dachlattenverlängerungen können Montagepunkte passend positioniert werden, sodass die Befestigung der Solaranlage stets den statischen und technischen Anforderungen entspricht.

Quelle: Fleck | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH