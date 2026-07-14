Ostrom erweitert virtuelles Kraftwerk um Photovoltaik-Anlagen und Batteriespeicher

Der Stromanbieter Ostrom erweitert sein virtuelles Kraftwerk Neogrid AI. Bisher hatte das System Ladevorgänge von E-Autos und Wallboxen optimiert, jetzt integriert es auch Photovoltaik-Anlagen und Batteriespeicher.

„Die meisten Haushalte mit PV und Speicher optimieren bisher rein lokal auf ihren Eigenverbrauch. Neogrid AI optimiert systemisch“, sagt Matthias Martensen, Co-Founder & CEO bei Ostrom. „Wir binden Heimspeicher an den Strommarkt an und reagieren in Echtzeit auf Preissignale. In Zeiten mit viel günstiger erneuerbarer Energie kann der Speicher gezielt geladen werden. In teuren Knappheitsphasen hilft er dabei, den Netzbezug zu reduzieren. So stützen unsere Kund:innen aktiv das Energiesystem und werden dafür finanziell belohnt.“

So funktioniert Neogrid AI

Neogrid AI prognostiziert kontinuierlich den Haushaltsverbrauch, die PV-Produktion und den Batteriestatus. Wenn die eigene Solarstrom-Produktion den Bedarf deckt, wird der Strom direkt im Haus genutzt oder überschüssig in der Batterie gespeichert. Der entscheidende Unterschied zu vielen bisherigen Smart-Home- und Speicherlösungen: Neogrid AI optimiert nicht nur den lokalen Eigenverbrauch, sondern verbindet die verfügbare Flexibilität des Haushalts mit dem Strommarkt. Reicht die eigene Produktion nicht aus, etwa im Winter, an bewölkten Tagen oder in Phasen mit wenig Wind und Sonne, erkennt Neogrid AI automatisch, wann zusätzlicher Netzstrom besonders günstig ist und wann der Haushalt Stromverbrauch besser einsparen oder zeitlich verschieben sollte.

Damit reagiert Ostrom nicht nur auf negative Strompreise, sondern auf die gesamte Dynamik des Strommarkts. Negative Preise zeigen, dass zeitweise mehr Strom vorhanden ist, als direkt verbraucht werden kann. Hohe Preise zeigen dagegen Knappheit im System. Während sich viele Angebote vor allem an den Day-Ahead-Preisen orientieren, nutzt Ostrom mit Neogrid AI Echtzeit-Marktsignale aus dem Intraday-Markt. So können laut Anbieter nicht nur Kund:innen mit dynamischem Tarif, sondern auch Haushalte mit festen Tarifen von ihrer Flexibilität profitieren.

Neogrid Credits für alle Tarife

Für diese netzdienliche Flexibilität werden Kund:innen belohnt: Für jede Kilowattstunde, die über Neogrid AI geladen wird, erhalten sie automatisch Neogrid Credits. Das Besondere daran: Der Bonus wird unabhängig vom gewählten Ostrom-Tarif ausgezahlt. Kund:innen müssen dafür nicht zwingend den dynamischen Tarif Simply Dynamic nutzen und brauchen aktuell auch kein Smart Meter. So können Verbraucher:innen von der Sicherheit einer Preisgarantie profitieren und gleichzeitig durch Lastverschiebung ihre Stromkosten senken. „Wie schon beim E-Auto können unsere Kund:innen auch mit ihrem Speicher bis zu 300 Euro Bonus pro Gerät und Jahr erhalten“, sagt Martensen. „Perspektivisch kann sich das für einen voll ausgestatteten Haushalt auf bis zu 900 Euro pro Jahr summieren.“

Zudem ist für Neogrid AI keine zusätzliche Hardware nötig. Die Software ist herstellerunabhängig gedacht und für Ostrom Kund:innen direkt in die App integriert. Der Rollout startet Mitte Juli mit Huawei-Nutzern. Voraussetzung sind Batterie, Wechselrichter und Zähler von Huawei. Bereits in ein bis zwei Monaten wird Ostrom weitere gängige Batteriespeicher-Marken in das System aufnehmen.

Quelle: Ostrom | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH