Photovoltaik-Projektplanung: Solar-Planit-Planungstool überarbeitet

Das webbasierte Planungstool für Photovoltaik-Anlagen Solar-Planit verfügt nun über eine neue Projektübersicht. Sie macht unterschiedliche Projektstände auf einen Blick sichtbar und soll eine strukturierte Steuerung über verschiedene Planungsphasen hinweg unterstützen.

Die Solar-Planit Software GmbH, eine Tochtergesellschaft der Baywa re Solar Trade Holding hat ihr webbasiertes Planungstool für Photovoltaik-Anlagen überarbeitet. Solar-Planit verfügt jetzt über eine neue Startseite und eine erweiterte Projektverwaltung. Die Software unterstützt Fachbetriebe dabei, PV-Projekte effizient zu planen, zu organisieren und im Team zu bearbeiten.

Im Mittelpunkt steht die neue Projektübersicht. Photovoltaik-Planungen lassen sich künftig flexibel in Kanban-, Kachel- oder Listenansicht darstellen. Besonders die Kanban-Ansicht macht laut Anbieter unterschiedliche Projektstände auf einen Blick sichtbar und unterstützt eine strukturierte Steuerung über verschiedene Planungsphasen hinweg. Gruppenadministratoren können individuelle Projektstände anlegen, farblich kennzeichnen und an eigene Abläufe anpassen. Zudem zeigt die Startseite die zuletzt gespeicherte Planung an, sodass Nutzerinnen und Nutzer direkt zu ihrem aktuellen Projekt zurückkehren können.

Solar-Planit-Planungstool: Mehr Transparenz für Zusammenarbeit von Gruppen

Weitere Neuerungen in Solar-Planit sollen die Transparenz und Zusammenarbeit verbessern: Wichtige Projektdaten wie Dachart, eingesetzte Solarmodule und Photovoltaik-Wechselrichter sowie Anlagenleistung und Speicherkapazität sind direkt sichtbar. Planungen können nach Freigabe einfacher geteilt und innerhalb von Gruppen übersichtlicher verwaltet werden. Auch Ersteller, letzter Bearbeiter und Änderungszeitpunkt werden nun angezeigt. So lassen sich Photovoltaik-Projektverläufe besser nachvollziehen und aktuelle Bearbeitungsstände schneller erfassen.

„Mit der neuen Startseite möchten wir Solar-Planit noch näher an den Arbeitsalltag unserer Anwenderinnen und Anwender bringen. Viele PV-Projekte entstehen heute im Team und durchlaufen mehrere Schritte – von der ersten Planung bis zur finalen Ausarbeitung. Deshalb war es uns wichtig, mehr Übersicht, Transparenz und Flexibilität zu schaffen. Die neue Projektübersicht hilft dabei, den Überblick zu behalten, schneller wieder in laufende Projekte einzusteigen und gemeinsam effizienter zu arbeiten“, sagt Kathrin Dengler-Roscher, Geschäftsführerin der Solar-Planit Software GmbH. Die neue Startseite ist Teil der kontinuierlichen Weiterentwicklung von Solar-Planit. Das Unternehmen will sie künftig zu einem zentralen Hub innerhalb der Software ausbauten – mit Schnellzugriffen auf häufig genutzte Funktionen und weiteren Möglichkeiten, Informationen zentral bereitzustellen.

Quelle: Baywa re | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH