Photovoltaik-Planungssoftware: PV*Sol premium importiert 3D-Gebäudemodelle von Rexplorer

Eine neue Schnittstelle zum Datenanbieter Rexplorer soll die Planung von PV-Anlagen in Deutschland beschleunigen. PV*Sol premium importiert nun automatisch alle Gebäude im Umkreis von 100 Metern mit exakter geografischer Position als 3D-Modelle.

Valentin Software hat seine Photovoltaik-Planungssoftware PV*Sol premium erweitert. Eine neue Schnittstelle zum Datenanbieter Rexplorer ermöglicht den Import von 3D-Modellen eines Großteils der Gebäude in Deutschland per Mausklick. Das Unternehmen Rexplorer ging 2021 an den Start, um Energieversorgungsunternehmen bei der Analyse von Solarenergiedaten zu unterstützen. Die Modelle basieren auf amtlichen LiDAR-Scans und Luftbildaufnahmen, sind direkt nutzbar und zeichnen sich durch verzerrungsfreie Dachansichten aus.

„Mit der Rexplorer-Schnittstelle bieten wir Anwendern von PV*Sol premium direkten Zugang zu hochwertigen 3D-Gebäudemodellen. Das vereinfacht die Planung und spart wertvolle Zeit“, sagt Nicola Rosenkranz, Geschäftsführerin von Valentin Software.

So funktioniert es: Nach Eingabe des gewünschten Standorts in PV*Sol premium importiert das Programm automatisch alle Gebäude im Umkreis von 100 Metern mit exakter geografischer Position als 3D-Modelle. Dank orthofotografischer Dachtexturen sind Aufbauten wie Gauben oder Schornsteine klar erkennbar. Somit kann man die Belegung des Daches mit Solarmodulen exakt planen. Für Nutzer von PV*Sol premium ist der Abruf der ersten zehn Standorte kostenfrei. Für unbegrenzten Zugriff bietet Rexplorer ein Abonnement für 19 € pro Monat an. „Wir freuen uns, unsere 3D-Gebäudemodelle direkt in PV*Sol premium, dem Branchenstandard für professionelle PV-Planung, bereitstellen zu können“, sagt Hendrik Hundt, CEO von Rexplorer.

Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Photovoltaik-Anlagenplanung mit Rexplorer steht auf den PV*Sol-Hilfeseiten zur Verfügung.

Quelle: Valentin Software | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH