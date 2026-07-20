Ingo Schönberg: Smart Meter Light irritiert

Foto: PPC AG Ingo Schönberg, Chef des Smart-Meter-Anbieter PPC AG, hält die angekündigten "Smart Meter Light" für einen Irrweg.

In ihrem „Programm für Aufschwung und Beschäftigung" hat die Bundesregierung Anfang Juli eine Reform des Smart Meter Rollouts versprochen. Unter anderem will sie ein kostengünstiges „Smart Meter Light“ ermöglichen. Warum das die Branche irritiert und was der Smart Meter Rollout für die Photovoltaik in seinen Augen bringen könnte, erklärt im Interview Ingo Schönberg, CEO des Smart-Meter-Anbieters Power Plus Communications AG (PPC).