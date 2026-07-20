Ingo Schönberg: Smart Meter Light irritiert
20.07.2026 / Ralf Köpke / INTERVIEW / Digitalisierung / Photovoltaik / Politik / Smart Meter / Strom- und Wärmenetze / Wirtschaft
In ihrem „Programm für Aufschwung und Beschäftigung" hat die Bundesregierung Anfang Juli eine Reform des Smart Meter Rollouts versprochen. Unter anderem will sie ein kostengünstiges „Smart Meter Light“ ermöglichen. Warum das die Branche irritiert und was der Smart Meter Rollout für die Photovoltaik in seinen Augen bringen könnte, erklärt im Interview Ingo Schönberg, CEO des Smart-Meter-Anbieters Power Plus Communications AG (PPC).