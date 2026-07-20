Trianel Batteriepark Waltrop: Baubeschluss für 900-MW-Großspeicher

Die Gesellschafter des Trianel Batterieparks Waltrop haben den Baubeschluss für das Umspannwerk und die Infrastrukturmaßnahmen gefasst. Der Batteriespeicher mit 900 Megawatt Leistung und mindestens 1.800 Megawattstunden Speicherkapazität soll ab Herbst 2026 errichtet und im dritten Quartal 2028 in Betrieb gehen.

Baubeschluss für Trianel Batteriepark Waltrop

Mit dem Baubeschluss kann die Umsetzung eines der größten Batteriespeicherprojekte Deutschlands beginnen.

Getragen wird das Projekt von einem Konsortium aus dem Asset-Manager für Energieinfrastruktur Luxcara, der BKW AG sowie zahlreichen Stadtwerken, die sich unter der Federführung von Trianel in der T-BESS 1 GmbH & Co. KG zusammengeschlossen haben. Die Batteriespeichersysteme errichten die Gesellschafter jeweils in eigener Verantwortung. Vorgesehen sind 520 MW für Luxcara, 300 MW für die BKW AG und 80 MW für die T-BESS 1 GmbH & Co. KG.

Genehmigungen liegen vor, Baustart im Herbst 2026

Bereits im Mai 2026 wurden nach Unternehmensangaben die endgültigen Genehmigungen für das Umspannwerk und die Batteriespeichersysteme erteilt. Zudem seien die wichtigsten Großkomponenten inzwischen bestellt worden. Parallel dazu liefen die vorbereitenden Arbeiten auf dem Gelände bereits seit mehreren Monaten.

Nach Angaben von Trianel soll der Baustart im Herbst 2026 erfolgen. Die Inbetriebnahme des Batteriespeichers ist für das dritte Quartal 2028 vorgesehen.

Trianel verweist außerdem darauf, dass die Bundesnetzagentur bestätigt habe, dass die Netzentgeltbefreiung für weit fortgeschrittene Speicherprojekte bestehen bleibt. Nach Angaben des Unternehmens war diese regulatorische Klarstellung ein wesentlicher Faktor für die Investitionsentscheidung und die wirtschaftliche Umsetzung des Vorhabens.

Großspeicher sollen Flexibilität im Stromsystem erhöhen

Mit einer geplanten Leistung von 900 MW zählt der Trianel Batteriepark Waltrop nach seiner Fertigstellung zu den größten Batteriespeicherprojekten Deutschlands. Der nun gefasste Baubeschluss markiert den Übergang von der Genehmigungs- in die Bauphase. Das Umspannwerk bildet die Schnittstelle zum Übertragungsnetz und ist damit Voraussetzung für den Netzanschluss des Speichers. Großbatteriespeicher können dazu beitragen, Erzeugung und Verbrauch im Stromsystem zeitlich auszugleichen und erneuerbare Energien besser zu integrieren.

Quelle: Stadtwerke-Kooperation Trianel | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH