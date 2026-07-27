Windenergie: Nordex erhält Refinanzierung über 2,5 Milliarden Euro

Nordex hat eine ESG-gebundene Multiwährungs-Garantiefazilität über 2,475 Milliarden Euro von einem Konsortium von 15 Finanzinstituten erhalten. Das soll es den Vertriebsteams erleichtern, feste Aufträge zu bekommen und zudem ermöglichen, den Auftragsbestand auch umzusetzen.

Der Windenergieanlagen-Hersteller Nordex Group hat eine neue ESG-gebundene syndizierte Multiwährungs-Garantiefazilität mit einem Gesamtvolumen von 2,475 Milliarden Euro abgeschlossen. Die neue Fazilität hat eine Laufzeit von fünf Jahren und bietet verbesserte Konditionen, darunter eine deutliche Reduzierung der Finanzierungskosten für Garantien.

Die neue Refinanzierung verschafft dem Unternehmen eigenen Angaben zufolge für den Zeitraum von 2026 bis 2031 einen deutlich größeren, flexibleren und kosteneffizienten Finanzierungsrahmen. Arrangiert wurde die Fazilität mit Unterstützung von drei führenden internationalen Banken: Commerzbank Aktiengesellschaft (Bookrunner und Facility Agent), Intesa Sanpaolo – IMI CIB Division (Global Coordinator, Bookrunner und Sustainability Coordinator) sowie UniCredit Bank GmbH (Bookrunner, Documentation Agent und Process Coordinating Agent). Die Gesamtfazilität basiert auf Zusagen von insgesamt 15 Finanzinstituten. Freshfields unterstützte das Unternehmen als Rechtsberater, während Clifford Chance die Gruppe der Finanzinstitute beriet.

Refinanzierung sichert Nordex Rahmen für kommende Jahre

„In den vergangenen fünf Jahren haben wir als Unternehmen einen umfassenden Transformationsprozess durchlaufen. Nach der grundlegenden Stärkung unserer Bilanz, der erfolgreichen operativen Neuausrichtung auf industrielles Leistungsniveau sowie der Erreichung unserer mittelfristigen Ziele, markiert die Refinanzierung den ganzheitlichen Abschluss des Turnarounds“, sagt Ilya Hartmann, Finanzvorstand (CFO) der Nordex Gruppe. „Die erfolgreiche Refinanzierung unserer ESG-gebundenen syndizierten Multiwährungs-Garantiefazilität hat uns einen starken und verlässlichen Rahmen für die kommenden Jahre gesichert.“ Denn Fazilität erhöhe die finanzielle Flexibilität und ermögliche es, Kunden in den relevanten Regionen besser zu unterstützen. Zudem erleichtere es den Vertriebsteams, Chancen in feste Aufträge umzuwandeln und erlaube es, den Auftragsbestand konsequent umzusetzen. „Das erhöhte Volumen und die verbesserten Konditionen spiegeln zudem das Vertrauen unserer Bankpartner in die Geschäftsentwicklung und die langfristigen Perspektiven von Nordex wider“, so Hartmann

Garantiefazilitäten sind ein wichtiges Finanzierungsinstrument in der Windenergiebranche. Sie werden unter anderem zur Stellung von Garantien im Zusammenhang mit Kundenprojekten sowie zur Absicherung weiterer vertraglicher Verpflichtungen des Unternehmens in zahlreichen Märkten eingesetzt, in denen die Nordex Gruppe tätig ist.

Quelle: Nordex | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH