Synhelion baut kommerzielle Anlage für synthetische Kraftstoffe in Jülich

Mit Fördermitteln aus dem Programm Produktives.NRW will das Schweizer Unternehmen eine Anlage zur Herstellung erneuerbarer synthetischer Treibstoffe in Jülich errichten.

Das Schweizer Unternehmen Synhelion erhält Fördermittel im Rahmen des Förderprogramms „Produktives.NRW“. Die Mittel unterstützen den Bau einer kommerziellen Demonstrationsanlage zur Produktion synthetischer Kraftstoffe im Brainergy Park in Jülich. Für das Programm stehen rund 90 Millionen Euro aus dem Just Transition Fund der Europäischen Union zur Verfügung. Diese Gelder sollen insgesamt neun Projekte zur Förderung industrieller Innovationen im Rheinischen Revier und im nördlichen Ruhrgebiet ermöglichen.

Die Treibstoffanlage von Synhelion gehört zu den neun marktreifen Projekten für nachhaltige Schlüsseltechnologien, die man in der vierten Runde von Produktives.NRW ausgewählt hat. Die Auswahl für die Förderung unterstützt Synhelion beim nächsten Skalierungsschritt. Aufbauend auf dem Betrieb seiner ersten Anlage Dawn plant das Unternehmen nun den Bau einer kommerziellen Demonstrationsanlage in Jülich. Laut Unternehmen hat Dawn die Technologie im industriellen Maßstab validiert und somit das technologische Risiko reduziert. Die neue Anlage zur Produktion synthetischer Kraftstoffe soll nun den kommerziellen Betrieb demonstrieren und den Weg für die Finanzierung weiterer Anlagen ebnen. Der Großteil der Produktionskapazität ist bereits durch verbindliche langfristige Abnahmeverträge mit namhaften Kunden gesichert.

„Mit dem Bau unserer nächsten Anlage in Jülich stärken wir Deutschland als Industriestandort für erneuerbare synthetische Treibstoffe und leisten einen Beitrag zu einer resilienteren, diversifizierteren Energieversorgung, die weniger von Importen abhängig ist“, sagt Philipp Furler, Co-CEO und Mitgründer von Synhelion.

Synthetische Kraftstoffe Made in Germany

Synhelion produziert erneuerbare synthetische Treibstoffe, die fossile Kraftstoffe direkt ersetzen können, ohne dass man bestehende Motoren oder die Treibstoffinfrastruktur anpassen muss. Dazu gehören synthetisches Kerosin (SAF), synthetischer Diesel und synthetisches Benzin. Die Treibstoffe reduzieren die Netto-CO₂-Emissionen im Vergleich zu fossilen Treibstoffen um bis zu 100 % und eignen sich besonders für schwer elektrifizierbare Verkehrssektoren wie die Luftfahrt und den Langstreckentransport.

Mit dem Programm Produktives.NRW setzt Nordrhein-Westfalen die EU-Plattform für strategische Technologien für Europa (STEP) um. Ziel ist es, strategische Abhängigkeiten zu reduzieren, in Europa entwickelte Schlüsseltechnologien voranzutreiben und die Wettbewerbsfähigkeit sowie Resilienz der Industrie zu stärken. Das Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie und das Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen betreuen das Programm gemeinsam.

Quelle: Synhelion | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH