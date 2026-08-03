Solaredge: Nexis-Markteinführung in Österreich und der Schweiz

Solaredge geht mit seinem Nexis-System aus Wechselrichtern und Batteriespeichern nun auch in Österreich und der Schweiz an den Start. In Deutschland sind mehr als 1.300 Systeme in Betrieb.

SolarEdge bietet nach Deutschland sein dreiphasiges Nexis-Systems nun auch in Österreich und der Schweiz an. Wie das Unternehmen mitteilte, folgt die Markteinführung in den Nachbarländern einem erfolgreichen Start in Deutschland. Dort habe das Unternehmen innerhalb der ersten Wochen Tausende Bestellungen verzeichnet. Inzwischen seien mehr als 1.300 Systeme bundesweit in Betrieb.

Das Nexis-System kombiniere einen dreiphasigen Hybrid-Wechselrichter mit bis zu 20 Kilowatt (kW) Leistung Wechselstrom, ein modulares, „Lego-ähnliches“ Batteriesystem sowie eine Notstromversorgung für das gesamte Haus in einer einfachen Vier-Komponenten-Lösung. Damit eigne sich das System für die Märkte in Österreich und der Schweiz, die sich zunehmend von einer einspeiseorientierten hin zu einer eigenverbrauchsorientierten Energieversorgung entwickelten.

Die Inbetriebnahme des Systems erfolge über die SolarEdge Go App, die eine Fernkommunikation mit dem Wechselrichter ermöglicht. Die Inbetriebnahmezeiten lägen bei unter 30 Minuten. Der SolarEdge Nexis Wechselrichter verfüge ferner über Siliziumkarbid-Technologie (SiC), die für höhere Leistung und Zuverlässigkeit sorge.

Die SolarEdge Nexis Battery sei sowohl mit einphasigen als auch mit dreiphasigen Wechselrichtern kompatibel. Mit 5-kWh-LFP-Batterieblöcken, die sich zu 20 kW pro Batteriestack stapeln lassen, und mit bis zu vier Stacks pro Wechselrichter liefere das System eine Gesamtkapazität von bis zu 80 kW. Die SolarEdge Home Backup Interface lasse sich in das Nexis-System integrieren und ermögliche so eine Versorgung des Hauses mit Ersatzstrom mit bis zu 20 kW.

Quelle: Solaredge | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH