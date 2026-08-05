Fermin Bustamante wird neuer Vertriebschef von Solarwatt

Mit Fermin Bustamante hat Solarwatt einen neuen Vertriebsleiter für die deutschsprachigen Länder und Zentraleuropa gewonnen. Zuvor war er bei Vattenfall und Sonnen tätig.

Seit 1. Juli 2026 ist Fermin Bustamante als Sales Vice President neuer Vertriebschef bei Solarwatt. Wie das Unternehmen mitteilte, ist Bustamente sowohl für den Sales-Bereich in der DACH-Region als auch den Vertrieb in Zentraleuropa zuständig. Für die Solarwatt sei die Stellenbesetzung ein wichtiger Schritt, um das Geschäft in Europa auszubauen.

Bustamante habe seine Karriere bei der einstigen Solarhybrid AG aufgenommen. Es folgten Stationen bei Sungrow und dem niederländischen Ladeinfrastruktur-Anbieter EvBox. Von Oktober 2018 bis August 2024 war er beim Energieversorger Vattenfall tätig – über zwei Jahre davon als Geschäftsführer der Vattenfall Smart Living GmbH. Zuletzt hatte er knapp zwei Jahre lang als VP Sales & Marketing den Vertrieb bei der Shell-Tochter Sonnen für die DACH-Region geleitet.

„Mit Fermin haben wir genau die richtige Person für unser Team gewonnen, um unsere Mission mit voller Power voranzutreiben: Wir werden DER One-Stop-Shop-Anbieter für die Bereiche Strom, Wärme und Mobilität in Europa“, sagt Peter Bachmann, Chief Product Officer von Solarwatt, und ergänzt: „Mit über 15 Jahren Erfahrung in der Solarindustrie verfügt Fermin nicht nur über Know-how in unserer Branche. Auch im Bereich Elektromobilität kennt er sich aus und kann sein Wissen in seiner neuen Rolle bei uns einbringen, um neue Segmente in Europa zu erschließen.“

„Erst kürzlich hat Solarwatt gemeinsam mit BMW die neue Version 2.0 der Solarwatt Battery vision sowie das neue Angebot für Vehicle-to-Home (V2H) vorgestellt”, sagt der neue Vertriebsleiter. “Gerade diese Innovationsfähigkeit auf Produktebene ist es auch, womit sich Solarwatt deutlich von anderen Anbietern in der Branche abhebt”.

Quelle: Solarwatt | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH