Photovoltaik: Neuer Rekordwirkungsgrad von Longi

Mit 28,29 % hat Longi einen neuen Rekord beim Wirkungsgrad von kristallinen Siliziumzellen aufgestellt. Die Rekord-HIBC-Solarzelle basiert auf der Rückkontakt-Technologie.

Der chinesische Photovoltaik-Konzern Longi hat einen neuen Rekordwirkungsgrad für Solarzellen erzielt. 28,29 % stellt laut Longi einen neuen Weltrekord beim Wirkungsgrad von kristallinen Siliziumzellen dar. Das Unternehmen hat diesen Rekord mit seiner selbst entwickelte Hybrid-Interdigitated-Back-Contact-(HIBC)-Solarzelle erzielt. Den photoelektrischen Wirkungsgrad hat das Institut für Solarenergieforschung Hameln (ISFH) verifiziert.

Mit diesem Meilenstein hat Longi eigenen Angaben zufolge in diesem Jahr bereits dreimal den Weltrekord gebrochen und den Zellwirkungsgrad von 28,04 % über 28,13 % auf 28,29 % gesteigert. Der Wirkungsgrad von kristallinen Silizium-Solarzellen nähert sich damit seiner technischen Obergrenze. 96,2 % der theoretischen Grenze sind erreicht.

Die HIBC-Solarzelle basiert auf der Rückkontakt-Technologie und verbindet zudem die Vorteile mehrerer gängiger Zelltechnologien. Laut Hersteller bietet sie umfassende und systematische Innovationen, die vom strukturellen Zelldesign über die Herstellung der Kernmaterialien bis hin zu den Fertigungsprozessen und der theoretischen Wirkungsgradmodellierung reichen. Longi engagiert sich besonders in der Forschung zu hocheffizienten Zellen und will Innovationen und Durchbrüche bei Kerntechnologien der Photovoltaik erreichen.

Longi hat auch neue Solarmodule mit einer Leistung von über 700 W vorgestellt, die auf der HIBC-Technologie basieren. Dies markiere die erfolgreiche Serienproduktion dieser Technologie und demonstriere die solide Kompetenz des Unternehmens bei der Entwicklung hochwertiger PV-Produkte und der Kommerzialisierung fortschrittlicher Technologien, so Longi in einer Stellungnahme.

Quelle: Longi | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH