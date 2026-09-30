Trina: Roboter zur Installation und Reinigung von PV-Modulen

Trina Tracker hat Roboter entwickelt, die automatisiert PV-Module bei Großprojekten installieren und reinigen sollen. KI spielt dafür eine zentrale Rolle.

TrinaTracker, der Geschäftsbereich für Smart Solar Tracking von Trinasolar, hat Roboter für Installation und Pflege von PV-Modulen entwickelt. Wie das chinesische Unternehmen mitteilte, handelt es sich um den Buildex-Roboter zur Installation und den Aurora-Roboter zur Reinigung.

Hintergrund sei der hohe Arbeitsaufwand, der bei groß angelegten PV-Projekten auf die manuelle Modulinstallation entfalle. Dieser sei mit langen Bauzeiten, hohen Kosten, schwankender Installationspräzision sowie Sicherheitsrisiken verbunden. Der neue Installationsroboter transformiere den Bau von PV-Anlagen durch automatisierte, standardisierte und intelligente Arbeitsabläufe. Durch den “Rund-um-die-Uhr-Betrieb” könne der Roboter die Kapitalkosten verringern.

90 Module pro Sekunde

Ausgestattet mit industriellen 3D-Kameras und KI-Bildverarbeitungsalgorithmen erkenne der Roboter Module und Strukturen, um eine millimetergenaue Ausrichtung und eine standardisierte Verlegung zu gewährleisten. Ein Sicherheits-Multisensorsystem senke ferner Risiken auf der Baustelle.

Zudem installiere er bis zu 90 Module pro Stunde. Das sei drei- bis viermal schneller als bei manueller Arbeit. Sein „Fork-and-Flip“-Mechanismus ermögliche eine automatische Zuführung und eigne sich sowohl für die Montage im Quer- als auch im Hochformat.

Das höhenverstellbare Fahrgestell des Roboters sei sowohl für Module auf fixierten Montagesystemen sowie in 1P- und 2P-Tracker-Szenarien kompatibel. Dank einer Plattform-Nivellierung von 17° arbeite es auch zuverlässig auf geneigtem Gelände.

PV-Reinigungsroboter arbeiten autonom

Herkömmliche manuelle Reinigungsverfahren stießen bei Großanlagen aufgrund von Geländegegebenheiten, Witterungseinflüssen, Personalaufwand und Sicherheitsrisiken an ihre Grenzen. Der Trina-Reinigungsroboter ermögliche dagegen eine automatisierte Reinigung, um die Sauberkeit der Module zu gewährleisten, den Energieertrag zu steigern, die langfristigen Betriebs- und Wartungskosten zu senken. Er überwinde dank leistungsstarker Hardware und proprietären Selbstkorrekturalgorithmen auch Höhenversätze von bis zu 50 mm.

Unter Nutzung von Echtzeitdaten aus der Anlage sowie von Trackern und Umweltsensoren würden zudem optimale Reinigungspläne erstellt. Dank der Stromversorgung durch PV-Module mit Selbstreinigungsfunktion erfolge die Reinigung zyklisch und ohne manuellen Eingriff.

KI lässt Roboter handeln

Wie Trina weiter mitteilte, fungiere künstliche Intelligenz als digitales Gehirn für die Roboterhardware und verbinde Bauautomation mit routinemäßiger Wartung und Instandhaltung. Physische PV-Anlagen gingen eine Kopplung mit digitalen Zwillingen ein, um Anlagenbetreibern zu helfen, die Stromgestehungskosten (LCOE) zu senken und den Anlagenwert zu maximieren. Globale Betriebsdaten aus dem weltweiten Portfolio von TrinaTracker unterstützten die kontinuierliche Optimierung der KI-Algorithmen.

„Die Einführung von Buildex und Aurora ist ein wichtiger Schritt in der Weiterentwicklung von TrinaTracker – weg von reiner Tracking-Hardware hin zu einem intelligenteren, integrierten Ansatz für Solargroßanlagen“, erklärt Gonzalo Baselga, Head of TrinaTracker Europe. „Durch die Kombination von Trackern, KI, Robotik und digitalen Technologien können wir Herausforderungen über den gesamten Lebenszyklus einer PV-Anlage hinweg bewältigen – von der Errichtung bis zum langfristigen Betrieb.”

Quelle: Trina | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH