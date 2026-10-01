Ista übernimmt Homenergy für PV und Wärmepumpen-Geschäft

Das Energieerfassungs-Unternehmen Ista steigt ins Geschäft mit Photovoltaik und Wärmepumpen ein. Dafür übernimmt es den Spezialisten Homenergy.

Der Immobiliendienstleister Ista übernimmt das Münchener Startup Homenergy, das seit 2022 Photovoltaik-Anlagen und Wärmepumpen umsetzt. Damit will sich das Abrechnungs- und Mess-Unternehmen mit nachhaltigen Energien verstärken. Wie Ista mitteilte, habe Homenergy in den vergangenen vier Jahren rund 4.500 Wärmepumpen- und Photovoltaiksysteme verkauft und installiert. Daneben umfasse das Angebot unter anderem Batteriespeicher, Wallboxen, Home-Energy-Management-Systeme sowie Service- und Wartungsleistungen.

„Mit Homenergy gewinnen wir ein erfahrenes Team und eine leistungsfähige Plattform, die die Dekarbonisierung von Gebäuden ermöglicht. Diese Expertise und Kompetenz wollen wir für alle unsere Kunden nutzen“, sagt Ista-CEO Hagen Lessing. „Die Energiewende im Gebäudesektor findet aber nicht nur in Mehrfamilienhäusern, sondern ebenso in Millionen von Ein- und Zweifamilienhäusern statt.“

Mit der Übernahme von Homenergy setze Ista den strategischen Kurs fort, Komplettanbieter integrierter Energielösungen für Gebäude zu werden. „Unsere Kunden wünschen sich Lösungen, die Energieeffizienz, Klimaschutz und Wirtschaftlichkeit miteinander verbinden“, so Lessing. Homenergy decke wesentliche Teile der Leistungserbringung von Vertrieb und technischer Planung über Projektmanagement und Installation bis zum Service ab.

„Gemeinsam mit Ista können wir Homenergy auf die nächste Entwicklungsstufe bringen“, sagt Hannes Münzinger, Geschäftsführer von Homenergy. „Wir verbinden unsere Erfahrung bei Wärmepumpen, Photovoltaik und digitalen Installationsprozessen mit der Reichweite, den Kundenbeziehungen und der Infrastruktur von Ista.“

Der deutsche Heizungsmarkt steht vor einem langfristigen Umbau. So hat die deutsche Heizungsindustrie im ersten Halbjahr 2026 deutlich mehr Geräte verkauft als im Vorjahreszeitraum, vor allem Wärmepumpen. Nach Angaben des Bundesverbands Deutsche Heizungsindustrie (BDH) wurden von Januar bis Juni insgesamt rund 352.000 Wärmeerzeuger abgesetzt, 19 Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2025. Darunter machten Wärmepumpen mehr als die Hälfte aller Installationen aus (194.500).

Quelle: Ista | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH