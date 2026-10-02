Next2Sun verfehlt Finanzierungsziel – Zukunft offen

Next2Sun hat bei ihrer jüngsten Aktienemission sowie weiteren Finanzierungsaktivitäten nicht das nötige Kapital eingeworben. Die Zeichnungen der Aktionäre werden damit nicht ausgeführt. Wie es für den Agri-PV-Spezialisten weitergeht, bleibt offen.

Die auf Agri-PV spezialisierte Next2Sun AG hat das mit ihrer jüngsten Aktienemissionen verknüpfte Finanzierungsziel nicht erreicht. Wie das Unternehmen mitteilte, habe es im Rahmen der Finanzierungskampagne in den letzten Wochen zahlreiche Finanzierungsbeiträge und Unterstützungsangebote einwerben können. Neben Aktienzeichnungen seien dem Unternehmen weitere Finanzierungsoptionen und Unterstützungszusagen aus unterschiedlichen Kreisen unterbreitet worden. Insgesamt habe die Kampagne eine außergewöhnlich hohe und positive Resonanz ausgelöst.

“Nach eingehender Prüfung aller eingegangenen Finanzierungszusagen und Unterstützungsangebote mussten wir leider feststellen, dass die für die Kapitalmaßnahme erforderliche Finanzierungssumme nicht mit dem nötigen Verbindlichkeitsgrad erreicht werden konnte”, schrieb das Unternehmen. “Die Gesamtsumme enthielt zwei größere Investmentzusagen, deren Umsetzung nicht gesichert werden konnte.”

Damit kommen die abgegebenen Zeichnungen nicht zustande. Das Unternehmen werde entsprechend keine Anlegergelder einziehen. “Wir bedauern dies sehr, insbesondere mit Blick auf die vielen Menschen, die uns in den vergangenen Wochen mit ihrem Vertrauen den Rücken gestärkt haben”, so Next2Sun weiter.

Das Unternehmen wolle über die weitere Entwicklung schnellstmöglich informieren.

Eigenkapital war abgeschmolzen

Insgesamt wollte das Unternehmen rund 420.000 Aktien zu 12 Euro zu platzieren. Damit wären der Gesellschaft aus Dillingen Eigenkapital in Höhe von fünf Millionen Euro zugeflossen. Ziel war, damit eigene Solarprojekte umzusetzen und das weitere Wachstum des Unternehmens zu finanzieren. Die Zeichnungsfrist war am 25. September abgelaufen.

Welche Alternativen zur Finanzierung dem Unternehmen noch offen stehen, ist derzeit unklar. Auch, welche Notwendigkeit zur Finanzierung überhaupt besteht. Im letzten verfügbaren Konzernabschluss 2024 stand trotz gestiegener Gesamtleistung von 25,8 (2023: 15,0) Mio. Euro ein Jahresfehlbetrag von 1,36 (2023: 1,53) Mio. Euro zu Buche. Die über die Jahre aufgelaufenen Verluste hatten das Eigenkapital zum 31.12.2024 auf 240.000 (31.12.2023: 591.000) Euro schrumpfen lassen. Zu befürchten ist, dass die Verlustsituation 2025 nicht besser geworden ist und dadurch das Eigenkapital weiter hat abschmelzen lassen.

Quelle: Next2Sun | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH