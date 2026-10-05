Energiewende in der Landwirtschaft: Agri-Photovoltaik für Bioland-Hof Wilkens

Auf 11 Hektar Fläche entstand in Riepholm eine Tracking-Agri-PV-Anlage mit einer Nennleistung von knapp acht Megawatt. Die Doppelernte GmbH hat das Projekt für den Bioland-Hof Wilkens entwickelt.

Gemeinsam mit dem Bioland-Hof Wilkens hat der Entwickler Doppelernte GmbH in Riepholm ein Agri-Photovoltaik-Projekt entwickelt, das ökologische Landwirtschaft und Solarstromerzeugung auf derselben Fläche verbindet. Die Agri-PV-Anlage bleibt in regionaler Hand: Mehrheitseigentümerin ist Familie Wilkens, beteiligt ist zudem die Bürgerenergiegenossenschaft Visselhövede eG.

Doppelernte begleitete das Projekt von der ersten Flächenprüfung über Planung und Genehmigung bis zur Inbetriebnahme. Auf 11 Hektar entstand eine Tracking-Agri-PV-Anlage mit einer Nennleistung von knapp acht Megawatt. Die durchschnittliche Jahresproduktion ist mit rund 9,62 Millionen Kilowattstunden kalkuliert. Für das kommende Jahr ist zudem ein Batteriespeicher mit einer Kapazität von 10 Megawattstunden geplant. Unter und zwischen den Solarmodulen nutzt der Bioland-Hof den Acker weiterhin landwirtschaftlich und dieser bleibt Bioland-zertifiziert.

Das Projekt in Riepholm steht für den Ansatz von Doppelernte: Agri-Photovoltaik gemeinsam mit landwirtschaftlichen Betrieben entwickeln und die Stromerzeugung als zusätzliches wirtschaftliches Standbein mit der Bewirtschaftung des Ackers verbinden. „Die Wertschöpfung aus Agri-Photovoltaik gehört in die Hände der Landwirte und Flächeneigentümer. Wer den Boden bewirtschaftet und die Fläche bereitstellt, soll auch von der Stromerzeugung profitieren. Genau dafür steht das Projekt in Riepholm: Landwirtschaft und Energieerzeugung auf demselben Acker – und beide Ernten bleiben beim Hof“, sagt Till Skudelny, Geschäftsführer der Doppelernte GmbH.

Für den Bioland-Hof Wilkens stärkt die Anlage die wirtschaftliche Resilienz des Betriebs: Die Einnahmen aus der Stromerzeugung schaffen ein zusätzliches, planbares Standbein neben der klassischen Hofbewirtschaftung. Die Anforderungen des ökologischen Landbaus an Boden und Bewirtschaftung gelten auf der Fläche weiterhin. Über die Bürgerenergiegenossenschaft Visselhövede eG können sich auch Bürgerinnen und Bürger direkt am Projekt beteiligen kann.

Agri-Photovoltaik-Projekt Bioland-Hof Wilkens im Überblick

Projektentwicklung: Agri-PV Wilkens GbR und Doppelernte GmbH

Standort: Riepholm, Stadt Visselhövede, Landkreis Rotenburg (Wümme)

Landwirtschaftlicher Betrieb: Bioland-Hof Wilkens

Fläche: 11 Hektar, weiterhin Bioland-zertifiziert

Anlagentyp: Aufgeständerte Agri-Photovoltaik

Nennleistung: 7.992 kW

Kalkulierte durchschnittliche Jahresproduktion: 9.620.000 kWh

Batteriespeicher: 10 MWh, geplante Inbetriebnahme 2027

Betreibergesellschaft: Agri-PV Riepholm GmbH; 75 Prozent WiRi GmbH (Familie Wilkens), 25 Prozent Bürgerenergiegenossenschaft Visselhövede

Technische Planung und Bau: Maxsolar GmbH

Finanzierung: Volksbank Lüneburger Heide eG

Quelle: Doppelernte | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH