Forschung: Bierbrauen mit Solarthermie, Photovoltaik und Wärmepumpe

Konzentrierende Solarthermie soll im Verbund mit Hochtemperaturwärmepumpen und Photovoltaik Wasserdampf für das Norderneyer Brauhaus bereitstellen. Dazu hat die Hochschule Hannover nun ein Forschungsprojekt gestartet.

Wie lässt sich Bier künftig klimafreundlicher brauen? Dieser Frage widmet sich das Forschungsprojekt „RenewBrew“, das Anfang am Forschungszentrum Energie – Mobilität – Prozesse der Hochschule Hannover (HsH) gestartet ist. Ziel ist es, ein nachhaltiges Energiesystem zu entwickeln, das den für den Brauprozess benötigten Wasserdampf künftig weitgehend ohne fossile Energieträger erzeugt.

Im Zentrum des Projekts steht die Entwicklung eines Systems aus Hochtemperaturwärmepumpen, Wärmespeichern, Photovoltaik und konzentrierender Solarthermie, bei der Parabolrinnenkollektoren die Sonnenstrahlen mithilfe spezieller Spiegel gebündelt werden, um hohe Temperaturen zu erzeugen. Gemeinsam ermöglichen die Technologien die Bereitstellung von Wasserdampf mit Temperaturen deutlich über 100 Grad Celsius – ein zentraler Bestandteil des Brauprozesses.

Zurzeit entsteht an der Hochschule Hannover eine wissenschaftliche Testanlage. Auf dieser Grundlage wollen die Forscher:innen anschließend einen Demonstrator für das Norderneyer Brauhaus entwickeln und dort installieren. Diese Technologie könnten künftig nicht nur Brauereien nutzen. Ein Einsatz in zahlreichen anderen Industriebereichen ist möglich, die ihre Prozesswärme und ihren Wasserdampf bislang überwiegend mit Erdgas erzeugen. Durch die Nutzung von Solarthermie zur Wärmeerzeugung und Photovoltaik zur Stromversorgung der Hochtemperaturwärmepumpen eröffnet sich perspektivisch die Möglichkeit einer nahezu vollständig autarken und treibhausgasfreien Wärmeversorgung.

„Die Kopplung von Solarthermie und Hochtemperaturwärmepumpe eröffnet neue Synergien und ermöglicht signifikante Effizienzsteigerungen. Gerade für die Dekarbonisierung der Prozesswärmeerzeugung in kleinen Leistungsbereichen fehlen bislang praktikable Lösungen“, sagt Projektleiter Lutz Meyer, Professor an der Fakultät II der Hochschule Hannover

Neben dem Norderneyer Brauhaus ist die Firma Jaske & Wolf Verfahrenstechnik am Projekt beteiligt. Als hochschulinterne Partnerin ist aus der Fakultät Wirtschaftswissenschaften der HsH die Professorin Nadja Kiehne im Projekt aktiv und leitet die ökonomischen Betrachtungen. Forschungsprojekt läuft bis Ende 2028. Fördermittelgeber sind das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) und die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz (GWK) im Rahmen des Programms Forschung an HAW“.

Quelle: Hochschule Hannover | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH