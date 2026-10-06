Beegy-HEMS automatisiert Direktvermarktung von Photovoltaik-Strom

Das Heim-Energie-Managementsystem von Beegy kann jetzt auch die Direktvermarktung von Photovoltaik-Strom automatisieren. Es vermarktet Solarstrom aus der Photovoltaik-Anlage und dem PV-Speicher bei hohen Börsenpreisen nach den Vorgaben der geplanten EEG-Novelle.

Die MVV-Tochter Beegy erweitert ihr Heim-Energie-Management-System (HEMS) um eine automatisierte Einbindung in die Direktvermarktung von Photovoltaik-Strom. Denn mit der geplanten EEG-Novelle, die im Januar 2027 in Kraft treten soll, verschiebt sich die Wirtschaftlichkeit privater Photovoltaik-Anlagen grundlegend: Neue PV-Anlagen sollen künftig grundsätzlich über die Direktvermarktung in den Markt integriert werden. Zugleich ist vorgesehen, die Einspeiseleistung kleiner und mittlerer Dach-Solaranlagen auf 50 Prozent der installierten Leistung zu begrenzen. Damit entscheidet sich der Ertrag einer Photovoltaik-Anlage nicht mehr an der Einspeisung, sondern an der Steuerung im Haus. Mit der Einbindung des Beegy-HEMS in die Direktvermarktung sollen Stadtwerke und Energieversorger ihren Kundinnen und Kunden damit schon zum geplanten Inkrafttreten zum 1. Januar 2027 eine belastbare Lösung anbieten können.

„Statt erzeugte Energie einfach ins Netz einzuspeisen, ermöglicht das HEMS eine optimale Nutzung jeder Kilowattstunde. Es steuert Energieflüsse intelligent und vollautomatisch und entscheidet in Echtzeit, ob Strom direkt verbraucht, zwischengespeichert oder vermarktet wird. So wird aus reiner Energieerzeugung und Einspeisung ein flexibles und wirtschaftlich nutzbares Energiesystem“, sagt Michael Große, Head of Service & Product Management bei der Beegy GmbH.

Direktvermarktung von Photovoltaik-Strom bei hohen Börsenstrompreisen

Das Beegy-HEMS steuert Photovoltaik-Anlage, Batteriespeicher, Wallbox und Wärmepumpe automatisch und richtet den Betrieb an der jeweiligen Marktsituation aus. Bei hoher Solarstromerzeugung verlagert das System den Solarertrag in den PV-Eigenverbrauch, indem es E-Auto und Speicher lädt oder die Wärmepumpe nutzt. Solarstrom, den man aufgrund der 50-Prozent-Grenze nicht einspeisen darf, soll so nicht verloren gehen. Bei hohen Börsenpreisen vermarktet das HEMS Strom aus der Photovoltaik-Erzeugung und dem PV-Speicher und erzielt zusätzliche Erlöse. Bei niedrigen oder negativen Preisen speichert es Energie beziehungsweise verlagert flexible Verbräuche, um sie später wirtschaftlich zu nutzen. In die Entscheidung fließen der aktuelle und prognostizierte Verbrauch, die aktuelle und prognostizierte PV-Erzeugung, Speicherkapazität und Optimierungszeiträume für die Ladung des E-Autos so-wie die aktuellen und künftigen Preise der Strombörse EPEX Spot ein.

Wie relevant die zeitliche Steuerung ist, zeigt die Verteilung negativer Börsenpreise. Nach einer Auswertung von Beegy entfallen 85 Prozent aller Stunden mit negativen Preisen auf die Monate April bis September, knapp 90 Prozent dieser Zeiträume liegen zwischen 10 und 16 Uhr – also genau in den Stunden, in denen Photovoltaik-Anlagen ihre höchsten Erträge erzielen. Überschüssiger Strom verliert somit an Wert, wenn die EEG-Einspeisevergütung wegfällt.

Für Energieversorger ist die Direktvermarktung damit weniger ein regulatorisches Risiko als ein Vertriebsanlass. Beratungsbedarf entsteht bei jeder neuen Photovoltaik-Anlage. Beegy stellt das HEMS als White-Label-Lösung bereit, die Partner unter eigenem Markennamen anbieten können, und unterstützt auf Wunsch die gesamte Prozesskette vom Online-Konfigurator über die Sales- und Installations-Apps bis zu Monitoring und Betrieb. Die Vorgaben aus § 14a EnWG und § 9 EEG sind laut Hersteller bereits umgesetzt; Steuerimpulse nimmt das HEMS über die Steuerbox am Smart-Meter-Gateway entgegen. Das Beegy-HEMS gehöre laut Große nach seiner Marktbeobachtung zu den führenden Lösungen, die die Direktvermarktung von Photovoltaik-Strom nach den Vorgaben der EEG-Novelle umfassend automatisiere.

Quelle: Beegy | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH