Die zweite Seite von MiSpeL: Saldierung von Netzgebühren und Umlagen

Grafik: Bundesnetzagentur Pauschaloption: Einordnung der gesamten Netzeinspeisung im Kalenderjahr als grundsätzlich förderfähige, indifferente und grundsätzlich saldierungsfähige Teilmengen.

Seit dem 1. Oktober ist die Festlegung der Bundesnetzagentur (BNetzA) für die gemischte Nutzung grüner und grauer Strommengen in Speichern und bidirektionalen Ladepunkten in Kraft. Bislang weniger beachtet: Nicht nur für die Abgrenzung von EEG-gefördertem grünem Strom zu grauem Netzstrom sind die neuen Formeln und Anwendungsregeln zur "Marktintegration von Speichern und Ladepunkten", kurz: MiSpeL, relevant. Ebenso wichtig ist die Festlegung für die Saldierung der Netzgebühren und der Umlagen. Gerade im Kontext der aktuellen EEG-Novelle und des diskutierten Förderstopps für kleine Dachanlagen gewinnt diese zweite Seite der MiSpeL-Festlegung an Bedeutung.