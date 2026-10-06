Die zweite Seite von MiSpeL: Saldierung von Netzgebühren und Umlagen
06.10.2026 / Guido Bröer / Photovoltaik / Solarthemen / Speicher / Strom- und Wärmenetze / Wirtschaft
Seit dem 1. Oktober ist die Festlegung der Bundesnetzagentur (BNetzA) für die gemischte Nutzung grüner und grauer Strommengen in Speichern und bidirektionalen Ladepunkten in Kraft. Bislang weniger beachtet: Nicht nur für die Abgrenzung von EEG-gefördertem grünem Strom zu grauem Netzstrom sind die neuen Formeln und Anwendungsregeln zur "Marktintegration von Speichern und Ladepunkten", kurz: MiSpeL, relevant. Ebenso wichtig ist die Festlegung für die Saldierung der Netzgebühren und der Umlagen. Gerade im Kontext der aktuellen EEG-Novelle und des diskutierten Förderstopps für kleine Dachanlagen gewinnt diese zweite Seite der MiSpeL-Festlegung an Bedeutung.