BVES: MiSpeL-Festlegung beseitigt zentrale Hürden für Stromspeicher

Die am 1. Oktober veröffentlichte Festlegung der Bundesnetzagentur schafft neue Möglichkeiten für die gemischte Nutzung von Stromspeichern und bidirektionalen Ladepunkten mit erneuerbarem Strom und Netzstrom. Auch für Stand-Alone-Speicher bringt die Festlegung wichtige Verbesserungen.

Der Bundesverband Energiespeicher Systeme e. V. (BVES) begrüßt die von der Bundesnetzagentur veröffentlichte Festlegung zur Marktintegration von Speichern und Ladepunkten (MiSpeL). Die am 1. Oktober veröffentlichte MiSpeL-Festlegung schafft neue Möglichkeiten für die gemischte Nutzung von Stromspeichern und bidirektionalen Ladepunkten mit erneuerbarem Strom und Netzstrom. „Was lange währt, wird endlich! Die Speicherbranche hat sehr lange auf diese Regelungen gewartet. Die Bundesnetzagentur hat eine hochkomplexe Aufgabe gelöst und die angekündigte Frist eingehalten. Dass es überhaupt so kompliziert werden musste, zeigt aber auch, dass die Politik viel früher für einen einfachen regulatorischen Rahmen hätte sorgen müssen“, sagt Urban Windelen, Bundesgeschäftsführer des BVES.

MiSpeL beseitigt laut Verband zentrale Hürden für die flexible Nutzung von Stromspeichern. Künftig könne man Speicher deutlich freier mit erneuerbarem Strom und Netzstrom betreiben, ohne dass Förder- und Privilegierungsmöglichkeiten verloren gehen. Das schaffe neue Spielräume für Co-Location mit Photovoltaik und Windenergie, für Prosumer, für Ladeinfrastruktur und deren bidirektionale Nutzung sowie für Anwendungen in Gewerbe und Industrie. Auch für Stand-Alone-Speicher bringe die Festlegung wichtige Verbesserungen. In einem Workshop bestätigte die Bundesnetzagentur kürzlich, dass das entsprechende Messkonzept auch für Stand-Alone-Speicher gilt und künftig eigene Marktlokationen für Betriebsverbräuche überflüssig sind. Damit werden Messkonzepte deutlich einfacher.

MiSpeL-Festlegung zügig anwenden

Entscheidend ist nun die Anwendung in der Praxis. „MiSpeL darf jetzt nicht versickern. Die Festlegung darf nicht in der Schublade verschwinden, sondern muss auf den Schreibtischen der Netzbetreiber und Energieversorger ganz oben liegen. Jetzt müssen die notwendigen Prozesse, IT-Systeme und Vertragsmodelle aufgebaut und verlässlich, unkompliziert sowie möglichst einheitlich umgesetzt werden. Nur wenn die neuen Möglichkeiten tatsächlich genutzt werden können, wird aus einer guten Festlegung auch ein Erfolg für das Energiesystem“, betont Windelen.

Die Bundesnetzagentur sieht für Netz- und Messstellenbetreiber einen Übergangszeitraum bis Ende September 2027 vor. Bereits innerhalb dieses Zeitraums kann man MiSpeL im Einvernehmen mit Netz- und Messstellenbetreibern anwenden. Aus Sicht des BVES sollte man diese Übergangsphase daher ausdrücklich als Umsetzungsphase und nicht als Wartezeit verstehen.

Quelle: BVES | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH