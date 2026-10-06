Enercube und Panasonic kooperieren bei neuer Wärmepumpen-Heizzentrale für Außenaufstellung

Eine neue Modellreihe von Wärmepumpen-Heizzentralen soll die Einsatzmöglichkeiten in großen Gebäuden erweitern und die Wärmewende in Gewerbe, Industrie und kommunalen Gebäudebeständen forcieren. Enercube setzt darin Wärmepumpen von Panasonic ein.

Enercube entwickelt und fertigt vorgefertigte Wärmepumpen-Heizzentralen. Das Unternehmen aus Salzburg bündelt dafür Wärmepumpen und die erforderliche Heiztechnik in einer vollständigen Einheit ⎼ den sogenannten Cubes. Diese stellt man außerhalb eines Gebäudes auf. Nun erweitert Enercube seine bestehende Produktpalette um eine neue Modellreihe und hat dafür den Wärmepumpenhersteller Panasonic als strategischen Partner gewonnen. Die Zusammenarbeit wird erstmals auf der Expo Real in München vorgestellt. Der Marktstart der neuen Enercube-Modellreihe ist ab 2027 in Deutschland und Österreich geplant. Weitere Märkte sollen folgen.

Die strategische Partnerschaft umfasst auch den Vertrieb: Die Heizzentralen will man über Enercube, Panasonic und Drittpartner anbieten. Damit erweitert Enercube seine Vertriebswege und den Zugang zu weiteren Kundengruppen. Panasonic wiederum ergänzt sein Angebot um vorgefertigte Heizzentralen von Enercube.

Vorgefertigte Wärmepumpen-Heizzentrale für die Außenaufstellung ermöglicht seriellen Heizungstausch

Bei der Umrüstung bestehender Gebäude auf eine nachhaltige Wärmeversorgung treffen Immobilieneigentümer und Bestandshalter häufig auf ähnliche Herausforderungen: Wenig Platz im Technikraum, aufwendige Installationsarbeiten, begrenzte Fachkräftekapazitäten und hohe Anforderungen an den Schallschutz. Enercube begegnet diesen Herausforderungen mit vorgefertigten Heizzentralen. Damit soll eine serielle Dekarbonisierung von großen Gebäudebeständen in kurzer Zeit und ohne lange Unterbrechung der Wärmeversorgung möglich sein.

Für die neue Modellreihe integriert Enercube Luftwärmepumpen der Big-Aquarea-M-Serie von Panasonic in seine Heizzentralen. Mit geringeren Investitionskosten gegenüber der bestehenden Modellreihe und einer höheren Leistung will man den seriellen Heizungstausch nun auch für Gewerbe, Einzelhandel und Industrie attraktiv machen. Die neue Reihe erreicht bis zu 180 kW Wärmepumpenleistung und ermöglicht damit, größere Gebäude mit einem einzelnen Cube zu versorgen, für die bisher zwei Einheiten erforderlich waren. Auch kommunale Gebäude und weitere größere Gebäudekomplexe zählen zu den möglichen Einsatzbereichen.

Enercube ermöglicht die Wärmewende im Gebäudebestand

Die Cubes benötigen in etwa die Aufstellfläche eines Autoparkplatzes und sind etwa 2,6 m hoch. Darin sind Wärmepumpen, Heiztechnik, Steuerung und Schallschutz vollständig integriert. Gewissermaßen ein fertig ausgestatteter Heizraum, der außerhalb des Gebäudes aufgestellt und an dessen Wärmeversorgung angeschlossen wird. Neben dem Heizen sind Kühlen und Warmwasserbereitung möglich. Ein integriertes Schallschutzkonzept sowie Gestaltungsmöglichkeiten wie Holzfassade oder Gründach unterstützen die Einbindung in unterschiedliche Gebäudeumgebungen. Neben den Hardwarelösungen bietet Enercube digitale Tools an, mit denen sich die Umstellung ganzer Quartiere und Immobilienportfolios in Sekundenschnelle kalkulieren lassen.

Quelle: Enercube | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH